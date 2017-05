Katrina: American Crime Story: Dennis Quaid interpretará a George W. Bush

Después del éxito cosechado por la primera temporada de 'American Crime Story' su creador y productor ejecutivo, Ryan Murphy, no quería dejar pasar la oportunidad de continuar con su serie antológica sobre crímenes reales ocurridos en Estados Unidos.

'The People vs O. J. Simpson', el primer caso de la serie, se centró en el mediático juicio por asesinato del ex jugador de fútbol americano y el debate racial que generó el proceso. Para la segunda temporada Murphy ha decidido contar las secuelas del Huracán Katrina y ha fichado al actor Dennis Quaid para interpretar a George W. Bush, el presidente número 43 de los Estados Unidos, que fue duramente criticado por su manera de manejar la crisis humanitaria que supuso esta catástrofe medioambiental.

Quaid, que ya llevó a la pequeña pantalla a otro presidente, Bill Clinton, en la serie de HBO 'The Special Relationship', se une así a un reparto encabezado por Matthew Broderick, como Michael D. Brown, el director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias; y Annette Bening que interpretará a la gobernadora de Louisiana Kathleen Blanco. Aunque aún no sabemos cuál será su rol, también habrá sitio para Sarah Paulson, la musa de Murphy y ganadora de un Emmy gracias a la primera temporada de 'American Crime Story'.

Fuente: ECartelera