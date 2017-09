Juntada de amigas con travesuras cantadas

Un grupo de 12 niñas se reúne en una casa para pasar la noche. Habrá guerra de almohadas, pintada a la que primero se duerma o cualquier otro tipo de travesuras que, a la edad de 7 a 10 años, puede uno imaginarse. O no.



Porque esta Pijamada que sube a partir de hoy, todos los domingos a la tarde al escenario del teatro Tajamar, promete una aventura musical tan divertida como inolvidable.



Y quienes llevan adelante la historia de amigas unidas con el único fin de pasar en velas la madrugada es el primer elenco infantil profesional de la Escuela de Valeria Lynch de Mendoza.



Bajo la dirección general de Laura Masuti, estas pequeñas artistas mostrarán sus dotes actorales, vocales y coreográficos en un musical donde todos estamos invitados al desafío de desvelarnos con sus talentos.



Todo comenzará con una llamada telefónica de Vicky a sus amigas íntimas para disfrutar juntas de una larga noche donde los cuentos de hadas pasarán a ser de terror y el sueño se disipará entre sus finas pestañas con música, baile y risotadas por doquier.



Allí estará la hermana mayor de Vicky, obsesionada por vigilar a las chicas en sus andanzas nocturnas por mandato de sus padres, que salieron de casa. Y las niñas no le harán fácil la tarea.



Pijamada es el musical escrito por Aníbal Villa especialmente para este grupo artístico que con él empieza a cumplir su preciado anhelo escénico.



"Las nenas vivirán situaciones normales de pijamadas, pero la diferencia es que la parte romántica o la de los miedos estará exacerbada", explicó Nicolás Hemsy, productor del show. Y acotó: "Mi idea con la escuela es que pisen el escenario, que no se queden sólo en las aulas; además de que el musical crezca en Mendoza". Esto en alusión a que infantiles del género se concentran generalmente en período invernal de vacaciones y el resto del año son pocas las propuestas para niños de este estilo en los teatros locales. Y si hay algo que Hemsy con sus producciones está apostando es a instalar el musical definitivamente, con éxito rotundo como lo logra cada viernes a la noche con SorPresas, aunque el destinatario aquí sea el público adulto. Anoche, en este sentido, también estrenó La Parka.

"Ahora habrá tres ofertas todos los fines de semana, algo que nos costó pero de a poco lo vamos demostrando. Hay público para musicales. Si el producto es bueno, la gente acompaña", considera.



Sobre Pijamada específicamente, el productor anticipó: "Es muy divertida". Y en cuanto al repertorio interpretado en vivo, cuenta que es un "pop setentoso con influencias del pop actual, y no al revés".



En cuanto al vestuario, el elenco de 13 actrices lucirá pijamas, por supuesto, ilustrados cada uno con un pokemon.



Quien dirige a las chicas, Laura Masuti, las conoce a cada una a la perfección. En su mayoría, Masuti es profesora de ellas desde sus primeros pasos escénicos. "A una la conozco desde los 4 años y hoy ya tiene 10", se sorprendió ella misma.



Entonces, en cuanto a la metodología de ensayos fue encarada de forma personal, también grupal, y por sobre todo "como un juego", dice la directora, ya que asume que "más que actrices son nenas".



Aunque Masuti no deja de remarcar el talento de este grupo artístico, en el que se comparten los mismos códigos. "Son creativas por naturaleza, tienen menos trabas que los adultos. Ellas aman lo que hacen. Tienen disciplina, se preocupan, se divierten a morir", comenta.



Y le da a esta nota un cierre poético: "Estas pequeñas son pura luz, te trasladan a su mundo infantil para jugar, te atraviesan el corazón cuando las ves cantar, bailar y actuar en el escenario".