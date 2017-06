Julie Andrews explicó porque rechazó salir en la nueva Mary Poppins

Para todo actor es difícil interpretar un papel que ya han hecho anteriormente, y que acabó volviéndose un hito. Cuando pensamos en personajes como la Princesa Leia o Frodo Bolsón no podemos imaginarnos a otros que no sean Carrie Fisherr y Elijah Wood. Lo mismo piensan muchos sobre el personaje de Mary Poppins, interpretado en su día por Julie Andrews.

Con el anuncio de la secuela de 'Mary Poppins' protagonizada por Emily Blunt, se ha dicho que la actriz nunca estará al nivel de la icónica Andrews. El director Rob Marshall ha hablado sobre ello para Entertainment Weekly, "Julie siempre será, para mí y para todos, la actriz que mejor ha interpretado a Mary Poppins, ganando el Oscar y brillando en escena. Pero Emily es la persona perfecta para tomar la antorcha, y sé que Julie piensa exactamente igual. Ella la adora".

A pesar de esto, el director le ofreció la oportunidad a Andrews de hacer un cameo en la película, al igual que su compañero Dick Van Dyke, pero la actriz ha rechazado la propuesta. "Este es el momento de Emily, y realmente quiero que sea su momento. No quiero que sea "Oh, aquí viene Mary Poppins" cuando yo aparezca. No quiero eso. Realmente quiero que ella se haga con todo, porque es brillante".

Aunque no vayamos a ver a la actriz en la pantalla, todavía está muy entusiasmada con el proyecto de 'El regreso de Mary Poppins', y con la oportunidad de volver a revivir la historia tantos años después.

El actor de 91 años cambiará su característico personaje, el del limpia-chimeneas Bert, por el de un banquero codicioso, nada más y nada menos que Mr. Dawes Jr, es decir, el hijo de su anterior personaje Mr. Dawes Senior. Su personaje es el jefe del Fidelity Fiduciary Bank.

La historia se sitúa 20 años después de los acontecimientos de la primera. Michael y Jane ya han crecido, y viven juntos con los hijos de Michael. Tras una perdida personal, Mary Poppins volverá a entrar en sus vidas con el propósito de utilizar sus habilidades mágicas para ayudarles a redescubrir la alegría desaparecida de sus vidas.

Fuente: ECartelera