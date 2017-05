Julia Roberts vuelve al drama

La adaptación del "best-seller" de Cynthia Swanson narra la vida de una mujer en los años 60 que es tentada por la vida que ha construido en sus sueños.Julia Roberts será la estrella de la adaptación del libro de Swanson que debutó en las estanterías en 2015, contando la historia de Kitty Miller, una mujer soltera que maneja una librería y que se crea una vida alterna, en la cual está casada con el amor de su vida y tiene hijos hermosos. Los límites entre su vida real y la soñada comienzan a mezclarse, llevando a Miller a averiguar lo que es real y lo que es imaginado.Roberts producirá junto a Lisa Gillan y Marisa Yeres Gill através de su casa productora Red Om Films, con Jonathan Rubenstein y Ari Pinchot de Crystal City.De esta manera, la ex novia de América regresa a un género que le ha dado buenos frutos como fue el caso de La sonrisa de Mona Lisa en 2013, Come, reza, ama en 2010 y Magnolias de acero (o Flores de acero en Latinoamérica) en 1989.La cinta aún no tiene el puesto del director ocupada, si no que están en la búsqueda del líder de la producción.Fuente: