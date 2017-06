Juego de Tronos: Sed de venganza en los Siete Reinos

Queda poco más de un mes para el regreso de la que ya puede presumir de ser una de las mejores series de la historia de la televisión. «Juego de Tronos» vuelve el 17 de julio a Movistar Series y nuestra tensión aumenta de manera proporcional a los detalles que la cadena revela sobre la nueva temporada. Hace poco te contamos algunas de las novedades del regreso de «Juego de Tronos» a partir de la publicación de su último trailer.



Entre otras cosas, sabemos que Daenerys Targaryen está sedienta de venganza y que tiene más cerca que nunca el Trono de Hierro, por ahora en poder de Cersei. También sabemos que los Lannister no se lo pondrán fácil a la madre de dragones, aunque no cuentan con que una de las bazas de la hija de la tormenta es su mano, Tyrion Lannister, desaparecido de Desembarco del Rey desde el asesinato de su padre.



Jon Nieve y Sansa Stark, sin embargo, tendrán entre manos algo más importante que el Trono de Hierro. Y es que, la verdadera batalla en la nueva temporada de «Juego de Tronos» no se librará en Desembarco del Rey sino más allá del muro, donde los caminantes blancos son la verdadera amenaza.