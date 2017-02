Los fans de Canción de hielo y fuego esperan con ansias al nuevo libro de la saga de George R.R. Martin, Vientos de invierno. Todas las semanas se publica una nueva fecha en la que "podría" salir publicado, la última apunta a este 2017, pero no hay nada oficial aunque muchos esperan poder leer esta esperada novela antes del estreno se la séptima temporada de Juego de tronos.





Lo que sí es oficial es que la siguiente historia en la que Martin está trabajando, que saldrá publicada el 10 de octubre de este año, será una precuela de lo sucedido en Canción de hielo y fuego. Esta historia pertenecerá a la novela antológica de The Book of Swords editado por el amigo y colaborador del escritor Gardner Dozois.





Bajo el nombre de 'The Sons of Dragon', Martin narrará la historia de los reinados de dos monarcas Targaryen, Aenys I y Maegor el Cruel o Maegor I Targaryen. Esta crónica no solo seguirá a estos dos personajes, también a sus madres, mujeres, hermanas, hijas, amigos, enemigos y rivales, por lo que se espera que sea una historia completa y complicada que seducirá a la audiencia al igual que Canción de hielo y fuego.





Esta noticia, publicada en el Live Journal del escritor, animará a los fans y les ayudará a que la espera hasta ni se sabe cuando sea más llevadera.





Fuente: Sensacine