Laura Fidalgo y Juan Marconi son los animadores de "Cualquiera puede bailar", ciclo que se estrena el próximo 15 de octubre a las 14 horas por AméricaTV.

El sitio PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Marconi a días del estreno del ciclo: "La verdad que estoy muy contento con esta posibilidad de conducir en América junto a Laura Fidalgo en un programa familiar, puede verlo y participar desde un chico hasta un abuelo".

"Es un formato divertido, hay un jurado muy bueno y la gente a través de un video que se viraliza pueden llevar adelante su danza y después quedar elegidos para el programa", añadió el conductor.