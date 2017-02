Jorge Rojas y su Folclore en Mendoza

El folclorista Jorge Rojas, de 44 años, viene de presentarse en varios festivales de diferentes provincias del país.





En el medio de este trance veraniego, el pasado 25 de enero, editó un disco llamado Folclore junto con sus hermanos, los mismos con los que hace varios años formó el trío Los Rojas.





Este CD resume en sus canciones de raíz toda la música del lugar donde crecieron Los Rojas, este proyecto familiar donde Jorge, Lucio y Alfredo, reflejan la herencia recibida en lo profundo del Chaco Salteño.





Este trabajo se suma al disco Aniversario y juntos formarán parte de una trilogía para celebrar los 10 años de carrera de Jorge Rojas. Este ambicioso proyecto se completará en algunos meses con la edición de Sinfónico, un material grabado en vivo con la Orquesta Sinfónica de Salta.





Diario UNO charló con el autor de temas como Por si volvieras, Mía y Locura antes de su recital de este viernes por la noche, en la segunda jornada del Festival Nacional de la Tonada, que se esta realizando en charló con el autor de temas comoantes de su recital de este viernes por la noche, en la segunda jornada del Festival Nacional de la Tonada, que se esta realizando en Tunuyán hasta el domingo.





–Anunciaste que el CD de Los Rojas iba a ser presentado únicamente en los festivales de Jesús María y Cosquín, siendo así ¿cómo será el recital que des en Tunuyán?

–Hace un año arrancamos una etapa nueva en mi familia, en la que Lucio, Alfredo y mi hijo son protagonistas, llevando adelante un espectáculo de raíz folclórica. Por mi parte, yo estuve haciendo conciertos que tienen más que ver con la fusión y características diferentes a la música tradicional. Por eso, trabajamos durante todo el año de forma separada, pero se nos ocurrió hacer en esos dos festivales un show más folclórico, de raíz. Fue así que nos juntamos todos después de un año a cantar en vivo. En Tunuyán, en cambio, llevo el espectáculo que armé para promover el disco Aniversario, que está armado con mis canciones favoritas de mi etapa solista.





–En algunos meses vas a editar otro disco más, que fue grabado con la Sinfónica de Salta, ¿cómo fue esa experiencia?

–Fue algo realmente maravilloso. Ese tercer disco suena bellísimo. He tenido la oportunidad de escuchar mis canciones con el marco de la sinfónica y me llena de felicidad y orgullo. Estos tres discos, Folclore, Aniversario y Sinfónico, son mi mayor orgullo en este momento.





–Hay canciones de Los Rojas que son muy populares. Algunas tienen nombres muy particulares. Una de ellas es: "De esas que te hacen llorar", ¿a qué hace referencia?

–Esa chacarera es muy particular porque cuando todavía éramos changos, íbamos a las peñas que se hacen en el Chaco Salteño. Teníamos nuestro grupo de amigos y primos, y uno de ellos, para hacer referencia a esas chacareras profundas, del monte, siempre decía "cantame una de esas que te hacen llorar". Se refería a chacareras viejas, que guardan muchas emociones y hablan de lugar de donde uno es. Esa frase de nuestro amigo inspiró ese tema y tratamos de describir en la canción ese tipo de melodías, buscamos que tuviera esa profundidad y hablara de amores desencontrados. Es un recuerdo muy lindo, porque apenas entonamos ese tema arriba del escenario, nos remontamos a esos tiempos de la infancia, a nuestras familia y amigos queridos.





–Estás muy ocupado con tus proyectos musicales, pero has pensado en algún emprendimiento paralelo, ¿cómo hacer tu propio vino o tener una marca de ropa?

–Por ahora no. Estoy muy abocado a mi trabajo y tratando de ampliar los sonidos que quiero generar. Grabar esta trilogía hubiera sido imposible si yo no le hubiera dedicado todo mi tiempo y energía. Pudimos hacerlo, además, porque tenemos nuestro propio estudio de grabación. Ahí está mi inversión, mi proyecto, todo lo que he ganado lo he puesto en ese estudio, que me permite tener un lugar moderno y cómo para grabar mis canciones. Ahí también tenemos una sala de ensayo y es donde funciona nuestra propia productora.





–Como solista, hace unos meses que venís diciendo que querés encontrar un sonido nuevo para tu música, ¿cómo va eso?

–Siento que en estos diez años he llegado a un punto en cuanto a mi sonido que me gusta mucho. No creo que sea el final del camino. En la música, el camino recorrido te lleva a vivir nuevas experiencias y siento que el sonido que encontré es el que más me identifica hoy, gracias a esta banda, con estos arreglos y esta intensión que le pongo a las letras. Estoy muy feliz con lo que he logrado hasta hoy y hasta dónde me han llevado mis palabras hechas canciones.





–¿Cómo estás en el amor?

–Muy bien, gracias a Dios.





–¿Tu pareja te acompaña en las giras de verano?

–Sí, siempre que se puede. Ahora estamos con mi chiquita, María Lucía, viviendo una experiencia única. Cuando se puede y estamos cerca, compartimos en familia las giras.





XXXV Festival Nacional de la Tonada

Viernes 10 de febrero Los Ariscos Cantando Yoana Quinteros Achireros El Chango Acuña Montuelle Dúo Lisandro Bertín Juana Vera Los Sonidos del Quetec Los Chimeno Iván Coniglio El Bomba Contrera (humor) Jorge Rojas