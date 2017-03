Jorge Lanata criticó fuerte al Indio Solari

El periodista Jorge Lanata opinó sobre el trágico recital que Carlos "Indio" Solari hizó en Olavarría el sábado pasado, y que dejó dos muertos y varios heridos.





En el pase entre su programa y el de Marcelo Longobardi en Radio Mitre, Lanata analizó lo sucedido y cargó duramente contra el cantante.





"Esto me hizo acordar a Cromañón. Esa vez hubo 200 muertos, y Anibal Ibarra no tuvo ninguna consecuencia y hoy sigue haciendo política. Acá hubo solo dos, y de milagro no fueron más", reflexionó el conductor en Lanata sin filtro.





"Yo nunca en la vida le creí una palabra a Los Redonditos, me parecen unos mentirosos de toda la vida, con todo ese verso anti-sistema... Nunca les creí nada de su discurso, con lo que pregonaban en su canciones", disparó Jorge Lanata. Y agregó: "El Indio no vive acá, vive en Estados Unidos".





Tras remarcar que la ex banda fue "lo más importante del fenómeno del rock barrial", criticó: "No sé si está bien hacer un recital con tanta gente. Hacé un recital de 100 mil personas. Hacé dos, cuatro River, no hagas un recital con tanta gente junta. Hizo como dos River juntos y no lo podés controlar", enfatizó.





"Si no tienen policía tienen que tener gente propia, pero alguien tiene que haber", agregó Lanata.





Respecto a la organización y a los lugares donde realizan los recitales, sostuvo: "Es más barato para ellos hacer el show en Olavarría o Tandil. Por eso se van".





Fuente: Exitoína