Jonatan Luján: el protagonista de esta Vendimia

El prodigio artista mendocino Jonatan Luján, de 29 años, es el protagonista de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2017, titulada Con el vino en la piel. Dentro de la puesta, dirigida por Héctor Moreno, el bailarín clásico encarna al vino. Se trata de un Acto Central con mucho color y en el que la música en vivo y las demostraciones coreográficas son lo que más se luce en el teatro griego Frank Romero Day. Hoy será la última función.

Luján, que está radicado en Europa, más precisamente en Eslovaquia, donde forma parte del Ballet del Teatro Nacional Eslovaco (SND), regresó a la Argentina tras cinco años de ausencia a pedido de Héctor Moreno, quien es su padrino artístico.



Antes, bajo su liderazgo, el bailarín ya había formado parte del equipo de artistas de la Vendimia de 2007, que llevó el nombre de Pentagrama de hileras.



Escenario dialogó con el artista para conocer cómo vivió el postergado debut del Acto Central, que debía realizarse el sábado, pero se concretó finalmente el domingo. Ese cambio en la agenda oficial se debió a la caída el jueves último de una grúa sobre las gradas y de una parrilla de luces sobre el escenario, así como a la negativa de parte de los artistas a presentarse sin tener garantías de su seguridad a la hora de actuar.





–¿Cómo viviste la primera función del Acto Central, el domingo?

–¡Fue espectacular! Después de 10 años de no hacer Vendimia y de haberme ido, sentí cómo volvió el tiempo atrás. Volví a sentir esa adrenalina increíble, que se percibe sobre todo en la cuenta regresiva antes de que empiece el show. Sentí unas emociones adentro mío que, realmente, no puedo explicar.





–¿Y los días previos al show desde el jueves? No debe haber sido fácil el backstage de esta Vendimia...

–No. No fue para nada fácil. La verdad es que estas desgracias que pasaron hicieron que me decepcionara. Tanto del Gobierno como de los artistas, que hicieron todas esas asambleas. Cuando me fui de Mendoza , hace 10 años, recuerdo que los bailarines, actores y todos los involucrados hacíamos una cadena de fuerza para ayudar a los directivos de la Fiesta. La idea era levantar todo, hacer fuerza e ir para adelante. En cambio, esta Vendimia la viví bastante más dividida. Fue muy difícil para mí. La voy a recordar como la Vendimia difícil. Sinceramente, ya no tenía esperanzas de que se hiciera, pero la levantamos y terminó siendo increíble.





–A la hora de bailar sobre el escenario, ¿notaste diferencias con lo que te imaginabas por la falta de luces o de los bailarines aéreos que debían colgar de las grúas?

–No, para nada. Solucionaron bastante bien todo y se pudo hacer la Vendimia. Las críticas que he recibido sobre mi participación y la del resto del grupo han sido muy buenas. Siento que fue una presentación muy sólida.





–¿Cuál es tu momento favorito?

–Mi momento favorito es el de la Virgen de la Carrodilla, me resulta bastante fuerte el mensaje que da. Me pareció fenomenal. Luego, mi parte en el relato final es muy fuerte. No había podido ensayar mucho, pero con la ayuda del queridísimo Carlos Yaran, que fue quien hizo la voz en off en esa parte, lo vivo de forma más intensa. Yo venía trabajando dentro mío de manera improvisada, pero la voz de él es la que me ayuda muchísimo a sentir ese momento.





–¿Qué te gustaría para la Vendimia del año que viene?

–Me gustaría ver una Vendimia más unida. Sabemos y tenemos claro que la fiesta es nuestra y no es algo que se pueda cancelar. Turísticamente es un producto que se conoce afuera y por el cual la gente viene desde otros países, mientras como mendocinos, la amamos tanto... Tiene que sentirse más fuerza y energía entre todos los hacedores. No tiene que haber tantas divisiones ni tanta mierda en el medio. Me encantaría que todos se unan más y así puedan hacerse mejores Vendimias en el futuro.





–¿Qué te espera para el resto del año en tu agenda internacional?