Jonah Sarruff regresa a cantar en la Tonada

La primera vez que subió a un escenario "profesionalmente" tenía 15 años, con lo cual Jonah Sarruff ya lleva 13 en la música.

En pleno proceso de grabación de Tan brillante –con la producción de Paíto Figueroa–, el disco que hará su debut en abril, el joven cantautor se prepara para subir esta noche al escenario del Festival Nacional de la Tonada, a donde por segunda vez buscará compartir su música con las miles de personas que desfilan en estos días por Tunuyán.





–¿Parte de las canciones que estás grabando van a sonar en la Tonada?

–Sí, hay algunas que ya hemos grabado, pero como a mí me mata la ansiedad, trato de largarlas lo antes posible para que las escuchen. Ha estado sonando en las radios No te acerques, que es la primera canción que largué y ese tema la gente se lo sabe. Eso fue lo raro que me pasó el año pasado en la Tonada, fue estar cantando ante tanta gente –porque justo era la noche de Abel Pintos, es decir que había 40.000 personas– y escuchar la ola desde el público que venía respondiendo la letra, que cantaba conmigo. Para mí fue increíble.





–Quiénes te van a acompañar?

–Vamos a ser siete músicos en el escenario, algunos de los cuales han participado del disco, donde también hay músicos invitados de Buenos Aires o aquí, pero esta noche el alma de la banda va a estar presente, a partir de las 22, aunque a veces en los festivales el horario varía un poco. Quiero ir a disfrutar, a pasarla bien y esperar que la gente lo disfrute conmigo.





– ¿En qué etapa estás del nuevo disco?

–Terminamos de grabar voces, coros y vientos. Esperamos que en abril ya esté en la calle. Ha sido un año difícil, larguísimo, de mucho trabajo y por suerte se está dando todo: ya no sólo las melodías están en mi cabeza, sino que están grabadas. La verdad es que se escucha muy bien.





–¿Encuentros como la Tonada te permiten medir cómo el público recepciona tus canciones?

–Eso es lo lindo de poder ir haciendo actuaciones a medida que vas grabando el disco, porque vas viendo la aceptación que tiene cada una de las canciones. Por suerte la gente se prende, le gusta la melodía y a las letras sobre todo le prestan mucha atención. Parece que a todos nos pasan cosas parecidas.





–Es que vos también sos el autor de las letras...

–Sí, y a veces tengo cosas bastante jugadas y bueno, puedo decir que le pasaron a un amigo lejano (risas)





–¿Cuánto hace que te dedicás profesionalmente a la música?

–La primera vez que me pagaron por ir a cantar tenía 15 años, con un sueldo increíble: 15 pesos. Me parece que me los gasté en un recreo, en alfajores (risas).





–Siendo tan chico cuando empezaste, ¿de dónde viene tu vocación?

–No tengo idea. A mi mamá su papá le regaló una guitarra cuando era chica, aprendió a tocar un poco y después la dejó. Tuve la suerte de que esa guitarra quedó para mí, cuando tuve la edad suficiente para agarrarla y no romperla. Allí empecé a estudiar y fui muy perseverante.





–¿Qué papel juega tu familia en tu carrera?

–Yo estudié en una escuela técnica y lo lógico era que me perfilara para ingeniero. Mi viejo (el famoso humorista Turco Sarruff) me dijo: "¿Qué estás haciendo estudiando ingeniería si lo tuyo es la música?". Mis viejos apoyaron a cada uno de sus hijos en lo suyo y por supuesto conmigo siempre hicieron lo mismo.





Hoy

Jonah Sarruf Juan Carlos Ramírez Pelusa Arrué Ecos del Valle Los Navarro Los Trovadores de Cuyo Chimica González Jorge y Pocho Sosa Viviana Montoya Murga la Buena Moza Trinares del Piuquén Nacho Silva Cacho Garay (humor) Agitando Pañuelos: Patricia Sosa, Baglietto y Vitale





Hora y lugar las puertas abren a las 19, los shows inician a las 20, en el anfiteatro municipal (a 700 metros por Avenida San Martín hacia el oeste, Tunuyán) Entradas hoy y mañana: $80 general y $50 jubilados. Domingo: entrada libre y gratuita. Los niños menores de 10 años no pagan





