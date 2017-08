John Leguizamo espera cambiar los libros de historia, en Broadway

John Leguizamo regresa a Broadway con una clase humorística sobre latinos con la que espera ayudar a cambiar los libros de historia en Estados Unidos.





"Latin History for Morons" llega el 19 de octubre al emblemático Studio 54 de Nueva York (previo a su estreno oficial del 15 de noviembre), donde estará en escena hasta el 4 de febrero tras haberse presentado en el Public Theater, el Berkeley Repertory Theater y el Teatro La Joya, anunciaron los productores el miércoles.





"Ahorita todos los latinos nos estamos sintiendo un poquito heridos por la omisión de nuestros éxitos, de nuestros logros, y estamos llegando a un punto de que ya basta de esa omisión pasiva-agresiva", dijo Leguizamo el martes por la tarde en una entrevista con la agencia The Associated Press.





leguizamo-1.jpg John Leguizamo ha tenido papeles destacados en el cine aunque no como protagonista en Hollywood.



"Tenemos a Romeo Santos llenando el estadio de los Yanquis dos veces ..., a Eugenio Derbez con la película extranjera más exitosa, " Despacito " (de Luis Fonsi y Daddy Yankee ) como el video más visto, ... tenemos ganadores de premios Pulitzer, y todavía representamos menos del 5% en los medios, creo que incluso menos en el cine", señaló el actor y dramaturgo nacido en Colombia





Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee



Frustrado por la ausencia casi absoluta de latinos en la clase de historia estadounidense de su hijo, Leguizamo se da a la tarea de buscar a un héroe latino para un proyecto escolar en esta puesta de 95 minutos en la que aborda sin censura, y con su característico estilo irreverente, 3.000 años de historia desde los mayas hasta Ricky Ricardo, pasando por el Imperio Azteca y algunas de las historias desconocidas de patriotas latinos que batallaron en la guerra de independencia.





"Me puse a estudiar", cuenta Leguizamo sobre el nacimiento de este proyecto hace cuatro años. "Me leí una cantidad de libros que me encantan y que quiero recomendar", como "Las venas abiertas de America Latina" de Eduardo Galeano, "El laberinto de la soledad" de Octavio Paz, "La otra historia de Estados Unidos" de Howard Zinn, y "1491" de Charles Mann.





PRE-eduardo-galeano-anti-mineria.jpg Eduardo Galeano.



Recuerda que su hijo estaba sufriendo de acoso escolar y que en general veía mucho bullying a su alrededor: "Mi primo estaba siendo acosado en Long Island, dos niños latinos de la Escuela Secundaria de East Hampton se suicidaron porque eran acosados. Y pensé, '¿qué está pasando, hermano?'".





Leguizamo cree que en el caso de los latinos el bullying se debe en parte a su origen étnico, y que los acosadores quizás se sienten alentados por la educación que están recibiendo.





"Comencé a hacer toda la investigación y a empoderar a mi hijo y a mí mismo y ahora espero empoderar a otras personas latinas que vean la obra", dijo el artista.





"Estoy muy emocionado con este show", añadió. "He estado llevándolo alrededor del país y la respuesta es tan hermosa, tan poderosa: hay gente que llora, gente que se pone de verdad furiosa, gente que se conmueve. Saca de la gente muchas emociones diferentes y creo que son las mismas emociones que yo sentí mientras lidiaba con la investigación".





Dirigida por Tony Taccone, "Latin History for Morons" es la sexta obra unipersonal de Leguizamo, quien también ha escrito y protagonizado los éxitos de Broadway "Ghetto Klown" y "Freak", así como "Mambo Mouth", "Spic-O-Rama" y "Sexaholix... A Love Story" en el circuito off-Broadway. ("Mambo Mouth", "Spic-O-Rama", "Freak" y "Ghetto Klown" fueron todas filmadas y transmitidas por la cadena HBO).





leguizamo-4.jpg



A diferencia de Hollywood, que ha sido criticada por años por la falta de diversidad dentro y fuera de la pantalla, Broadway se ha destacado por su multiculturalidad.





"Es interesante señalar que Broadway, y el teatro en general, es el medio más progresista de todos porque te permite ser tú mismo. Nadie me dice qué puedo o no puedo decir en mi obra ni cómo decirlo, pero si fuera a hacerla en cine o televisión habría todo un comité", dijo Leguizamo.





"Broadway es el lugar que permite la mayor autenticidad y diversidad", recalcó, al tiempo que señaló que si el megaexitoso musical "Hamilton" de Lin-Manuel Miranda hubiera sido concebido para el cine o la TV, "nunca hubiera ocurrido": "Hubieran dicho, 'Sí, pero en la guerra de independencia no hubo negros ni latinos".





Con la situación actual del país, donde el discurso y las leyes anti-inmigración están llevando a deportaciones y donde en días recientes una manifestación de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, se tornó violenta y provocó varias muertes, Leguizamo espera que su obra ayude a generar un cambio.





"Es un momento terrible de muchas maneras, pero espero que esto realmente empodere a los latinos y genere una fuerza política, porque siento que ... todo el mundo ha llegado al límite", expresó el artista. "Mi esperanza es que los latinos hurguen y se obsesionen con la historia en mi obra y que quizás Estados Unidos cambie los libros para incluir nuestras enormes contribuciones".