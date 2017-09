John Landis, director de Desmadre a la americana, El príncipe de Zamunda y Un hombre lobo americano en Londres, entre otras, criticó a Lucasfilm por el continuo despido de directores, el último de ellos el de Colin Trevorrow, a quien al final sustituirá J.J. Abrams en Star Wars: Episodio IX.





Lo más preocupante, quizá, es que se está convirtiendo en una tendencia para la compañía que, desde la compra por parte de Disney en 2012, ha prescindido hasta de cuatro realizadores: Josh Trank -encargado de una película antológica sobre Boba Fett-, Phil Lord y Chris Miller (Han Solo) y Trevorrow.





"Estoy trabajando en muchas cosas. Si saldrán adelante o no, no lo sé. Joe Dante, unos pocos tipos que conozco y yo nos encontramos en la misma situación. No están contratando gente con opiniones. Piensan: 'Sabe lo que hace. ¡No lo contrato!'. Mira lo que pasa con Star Wars. Siguen despidiendo gente. Phil Lord y Chris Miller. Esos tipos tienen mucho talento. Son muy divertidos y originales. Rodaron el 75% de la película, y he de decirte que eso no habla bien de la nueva Lucasfilm. ¿Cuántos directores han despedido? Cuatro. ¿Cuántos guionistas? Doce





J.J. Abrams ocupará el puesto dejado por Colin Trevorrow y Ron Howard fue contratado después de la marcha de Phil Lord y Chris Miller (La Lego película) debido a "diferencias creativas". "Es muy preocupante", recalca Landis. "¿Recuerdas cuando George Lucas dijo que sentía que había vendido a sus hijos a unos esclavistas? Bueno...". Como sucede con Warner -Patty Jenkins, James Wan, David F. Sandberg...- y Marvel -Anna Boden, Ryan Fleck, Taika Waititi...-, Lucasfilm muestra interés por directores con visiones creativas.





No obstante, y teniendo en cuenta sus últimas decisiones, tampoco tolera profesionales que se salgan demasiado del tiesto y que no estén dispuestos a seguir un camino señalado de antemano -Lord y Miller, por ejemplo, por apoyarse en exceso en la improvisación.





También ha habido voces críticas con respecto a la falta de diversidad de sus fichajes detrás de las cámaras: ninguna mujer y todo hombres blancos.





Dicho sea que su estrategia funciona económicamente. Disney adquirió Lucasfilm por 4.000 millones de dólares y sólo El despertar de la Fuerza y Rogue One han recaudado más de 3.124 millones. La saga continúa con Star Wars: Los últimos Jedi (15 de diciembre).