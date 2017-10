Le pidieron que se colocara junto a otras cinco chicas con la piel pegada a sus huesos y así, con solo unas cintas adhesivas cubriendo sus pechos y su vagina presionaron a Jennifer Lawrence: si realmente quieres trabajar como actriz, tienes que bajar de peso.

La meta impuesta y nada saludable consistía en deshacerse de 15 libras (6.8 kilos) en solo dos semanas.

Ahora lo recuerda y se ríe, más de alivio que de otra cosa, porque de cómico, el incidente no tuvo nada. Jennifer Lawrence lo trajo a colación el lunes en la noche, durante la vigésimocuarta celebración de la Mujer en Hollywood, un evento de la revista ELLE en el cual otras actrices emitieron comentarios sobre los abusos a los que han sido sometidas mientras intentan abrirse paso en la industria del cine.

En el caso de Jennifer Lawrence, contrario al de otras estrellas que han denunciado en tiempos más recientes al poderoso productor Harvey Weinstein, no fue un hombre el primero en agredir su autoestima sino una productora. La ganadora del Oscar por 'Silver Linings' no identificó a su agresora, más sí reveló que luego de hacerla decir unas líneas junto a unas cadavéricas chicas, le sugirió que utilizara sus fotos al desnudo para motivarse a perder peso. También debía servirle de estímulo el hecho de que otra aspirante a actriz fue despedida porque no rebajó lo suficiente.

Obligada a seguir las reglas de la industria, para que no la etiquetaran como "problemática" o "difícil", Lawrence calló. En el proceso, recordó, hubo un director de películas que en broma le espetó "no sé por qué todo el mundo piensa que estás gorda, porque estás perfecta para tener sexo". Y hasta le sugirió que probara suerte en la industria pornográfica.

Embed