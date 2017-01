Jennifer Lawrence habló contra Trump y le llovieron críticas

Jennifer Lawrence se unió a la revolución de las palabras contra Trump. La estrella de 'Los Juegos del Hambre' siempre se ha caracterizado por no tener ni un solo pelo en la lengua, y sabíamos que su reacción ante el veto racial que está llevando a cabo el presidente electo no tardaría en llegar. Desde luego, sus palabras son las palabras de alguien que no se quiere conformar con la situación actual.

"Mi corazón roto está con todas las inocentes vidas de los musulmanes refugiados que están intentando escapar del terror y encontrar seguridad para sus familias", escribía la actriz en una publicación en su cuenta oficial de la plataforma Facebook "Tanto yo como millones de americanos entendemos que la raza o la religión de una persona nunca debería ser motivo para apartarlos o ponerlos en peligro. Debería ser obligación de todos el ayudar y proteger a cualquiera, sin importar su nacionalidad. Rezo por que la cordura y la compasión vuelvan a la Casa Blanca".

Parece una broma, pero no lo es. Las acertadas palabras de JLaw para referirse a la política actual no han caído en saco roto para muchos norteamericanos que parecen sentirse identificados con los pensamientos racistas de Donald Trump. Según cuentan en The Wrap, parece ser que no son ni uno ni dos precisamente los usuarios han realizado contestaciones criticando las opiniones de Lawrence, en las que se la llega a tildar incluso de ignorante. Entre las contestaciones más impactantes, The Wrap destaca las siguientes:

"Mi corazón roto está con las ingenuas y desinformadas celebrities que piensan que su opinión le importa a alguien. Rezo por que la inteligencia y la lógica se imponga algún día en Hollywood".

"Por favor, no cojas opiniones sobre el proceso de inmigración de las celebrities que viven en comunidades cerradas con seguridad armada".

"Me pregunto, Jennifer, si tu corazón también se romperá cuando radicales musulmanes asesinen americanos inocentes. Ignorar el problema no hace que desaparezca, cariño".

"NO es su raza o religión la que los mantiene fuera de aquí, es la incapacidad que tienen sus países natales de documentar su identidad e historia. Para que los EE.UU. estén razonablemente a salvo, deben demostrar que no vienen con malas intenciones; sin contar que sus países de origen están hirviendo de terroristas".