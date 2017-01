Jennifer Lawrence explicó por qué no quiere fotos con sus fans

La actriz Jennifer Lawrence es una de las más amadas y respetadas de Hollywood. Su participación en películas como Los juegos del hambre permitió que tenga un gran número de fans. A pesar de que la protagonista de Passengers valore a sus seguidores, estos se sorprenden cuando se muestra reacia a concederles algo tan simple como una selfie junto a ellos.





En una entrevista con The Daily Telegraph, la artista comentó que, a pesar de ser una persona conocida públicamente, la gente no la conoce de manera personal: "Creo que las personas piensan que somos amigos simplemente porque soy famosa y sienten que realmente me conocen, pero yo no los conozco a ellos".





Además, Lawrence también ha destacado que esto le permite "proteger su burbuja", es decir, su privacidad. "Tengo un trabajo extraño, pero eso no quiere decir que lo podáis convertir en un reality", apunta al decir que es una persona corriente con un trabajo fuera de lo normal. Aunque haya tomado esta polémica decisión, la actriz siempre ha mostrado su simpatía al vengarse de su amigo Chris Pratt o al contar sus disparatadas anécdotas. ¿Has visto el tráiler de su nueva película? Echa un vistazo a Passengers sobre estas líneas, cinta que actualmente se encuentra en cartelera.