Jeff Bridges inmortaliza sus huellas en el Teatro Chino de Hollywood

El actor estadounidense Jeff Bridges imprimió hoy sus huellas en cemento en la entrada del famoso Teatro Chino situado en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.



El intérprete, con traje oscuro y corbata azul, estuvo acompañado en la ceremonia por la actriz Sharon Stone, el cineasta Peter Bogdanovich y una notable representación de la película "Hell or High Water", por la que Briges podría llevarse este domingo el Globo de Oro al mejor actor secundario.



"Jeff transpira amor", dijo el actor Chris Pine, compañero de Bridges en "Hell or High Water", en su discurso para presentar al homenajeado.



Ganador del Óscar al mejor actor por "Crazy Heart" (2009), Bridges también ha colocado su nombre y apellido en los créditos de filmes como "The Last Picture Show" (1971), "The Fisher King" (1991), "The Big Lebowski" (1998) o "True Grit" (2010).



En la icónica entrada del Teatro Chino, en el corazón de la avenida Hollywood Boulevard de Los Ángeles, figuran las huellas de estrellas del cine del calibre de Charles Chaplin, Humphrey Bogart, Marilyn Monroe o Robert de Niro.



