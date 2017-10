Jared Leto será Hugh Hefner en el cine

Y es que la vida de Hefner ha sido de película, aunque ahora falta por descubrir si la cinta también tratará las alocadas fiestas que organizaba y que no se querían perder numerosos rostros conocidos de Hollywood.

Según ha confirmado Ratner a The Hollywood Reporter, él será el director y productor de la película a través de su compañía RatPac Entertainment. "Jared es un viejo amigo y, cuando se enteró de que tenía los derechos de la historia de Hef, me dijo: 'Quiero interpretar al personaje. Quiero llegar a entenderlo'", explicó el director, que asegura que el intérprete y cantante es "la persona indicada para el papel".

"Es uno de los mejores actores del momento", sentencia Ratner en relación al protagonista de Escuadrón suicida que también aparece en la inminente secuela de Blade Runner. El cineasta lleva desde hace 10 años intentando sacar adelante la biopic de Hugh Hefner, un proyecto que inicialmente iba a estar protagonizado por Robert Downey Jr. Pero la película quedó estancada y cuando los derechos expiraron fueron adquiridos por el productor Jerry Weintraub (Ocean's Eleven, Westwood) para Warner Bros.

Después de que Weintraub muriera en 2015, Ratner se hizo de nuevo con los derechos de la historia para su propia compañía.

En abril, Ratner invitó a Leto, de 45 años, a la legendaria Mansión de Playboy, escenario de fiestas y excesos durante décadas, para el estreno de la serie documental de Amazon American Playboy: The Hugh Hefner Story, un evento en el que también se celebró el 91 cumpleaños del fundador de Playboy.

Ratner quería que ese día Leto conociera a Hefner para ayudarle así en su futura interpretación, pero su delicado estado de salud le impidió saludar a los invitados aquel día. "Hay suficientes imágenes de Hef por ahí que Jared será capaz de obtener tanta información como quiera", sentencia el director de El dragón rojo u Hora Punta. Además, el propio Hefner se encargó de guardar durante años recortes de prensa e imágenes en su archivo personal, en el que guarda miles de documentos sobre su historia.

"Me siento honrado por haber tenido la oportunidad de colaborar con uno de los más grandes pioneros de la historia y de los medios de comunicación, responsable de los movimientos sociales y culturales más significativos de nuestro tiempo haciendo un llamamiento por la libertad de expresión, los derechos civiles y la libertad sexual. Construyó a Playboy en una de las marcas más reconocibles de la historia. ¡Estoy muy orgulloso que me haya confiado a mi y a mi compañía con los derechos sobre su vida!", escribió el realizador de X-Men 3 hace unos días en su cuenta de Instagram . Aunque por su mensaje, el guion todavía no se ha empezado a escribir.