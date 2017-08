James Franco y su depresión: "Tengo una personalidad muy adictiva"

En una entrevista al medio estadounidense OUT Magazine, el actor, de 39 años, sostuvo que de joven ha tenido una personalidad "muy adictiva. Tuve ciertas adicciones y ahí fue cuando comencé a actuar, a la edad de 17 años". Franco luchó contra sus problemas de alcoholismo e incluso fue arrestado por vender perfumes y colonias robadas.





Para superar sus demonios, el también director de cine se sumergió en su carrera artística. Sin embargo, James señaló a la revista que eso también se transformó en una adicción para él.





"Realmente me metí en ello, y eso se convirtió en todo, hasta el punto de que ni siquiera podía socializar", explicó. "Y luego, como 10 años después, a los 27, me di cuenta que estaba deprimido. Pensaba: 'Mi vida parece bastante buena, tengo una carrera y todo, pero me siento aislado y solo'".













Dentro y fuera del cine, James Franco hace noticia cada cierto tiempo, aunque en esta oportunidad, el intérprete reveló detalles de los problemas que enfrentó tras sufrir depresión desde adolescente.