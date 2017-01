Jack Nicholson se retiró definitivamente

El Don Juan de Hollywood, cuyas conquistas suman los nombres de Anjelica Huston, Joni Mitchell, Winnie Hollman, Lara Flynn Boyle, entre muchas otras, cumplirá 80 años el próximo 22 de abril y según su amigo Peter Fonda, Jack lleva oficialmente retirado desde hace un año.

Peter, que protagonizó Easy Rider junto a Nicholson en 1969 (un trabajo que le valió su primera nominación al Oscar), asegura que su amigo "está básicamente retirado".

"No quiero hablar por él, pero ha hecho muchos trabajos y le ha ido muy bien económicamente", comentó el actor de 76 años en el BAFTA Tea Party celebrado en Los Angeles.

"A veces la gente tiene razones que desconoces, y no es mi lugar preguntarle. No lo llamo para decirle 'Johnny' -porque yo lo llamo Johnny Hop- '¿Qué estás haciendo?'. Si lo llamo es para decirle '¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?'", agregó.

La estrella de las cejas arqueadas, que nos aterrorizó con El Resplandor y nos emocionó en One Flew Over the Cuckoo's Nest (conocida como Atrapado sin salida en Latinoamérica), lleva una vida tranquila y alejada de los flashes desde hace varios años.

Su último trabajo fue How do you know (2010), una comedia previsible con Reese Witherspoon que pasó rápidamente al olvido.

Hace cuatro años surgió un rumor que aseguraba que la ausencia de Nicholson en las pantallas se debía a problemas de pérdida de memoria relacionados con Alzheimer, pero fue rápidamente desmentido por sus representantes y por él mismo en una entrevista con The Sun.

"No voy a trabajar hasta el día que muera, no es por eso que comencé mi carrera. Ya no tengo la misma pasión", aseguraba entonces.

"La industria del cine es la más maravillosa pero solo quiero hacer películas que muevan a la gente, película sobre emociones y personas". Pero parece que en siete años ese proyecto no ha llegado.

Además, el actor aseguró que había decidido reducir su asistencia a fiestas y eventos diciendo "Sigo siendo salvaje de corazón, pero he llegado a mi límite de gravedad-vital. Ya no puedo ligar con mujeres en público. No es algo que decidí yo, tan solo no se siente bien a mi edad".

Y es que Jack es un conquistador nato, no olvidemos la vez que quiso "levantarse" a Jennifer Lawrence en directo hace apenas unos años...

Jennifer Lawrence Interrupted by Jack Nicholson at Oscars | Good Morning America | ABC News

"Hubo momentos de mi vida cuando era extrañamente irresistible para las mujeres. Ya no estoy en ese punto, y es algo que me entristece. Me encantaría tener un último gran romance, pero no creo que suceda. Lo que no puedo negar es mi deseo", concluía en una de sus últimas entrevistas.

Fuente: Cine 54