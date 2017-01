¿Ivana Nadal se va de Telefe para estar en el "Bailando 2017"?

Ángel de Brito contó esta mañana en su programa que se emite por El Trece que Marcelo Tinelli se está por juntar con sus productores Federico Hoppe y el Chato Prada para empezar a armar la lista de candidatos.





El periodista confirmó que hay dos mujeres que están entre las candidatas más fuertes para estar en el certamen. Ellas son Ivana Nadal y Gisela Berger.





PrimiciasYa.com se comunicó con Nadal, quien está trabajando en Telefe desde hace unos años –actualmente en Despedida de solteros y Juguemos en el bosque- , y descartó su posible participación en el Bailando 2017.





"Ya me habían llamado el año pasado pero la verdad es que no me interesa. Para este año no me han vuelto a convocar, pero igual paso. Agradezco que me tengan presente pero no estaré", señaló la morocha.