Iván Noble: un rockero amante del vino

Los Caballeros de la Quema, banda con la cual grabó cinco discos de estudio y un CD en vivo. Ahora, el ex líder de ese grupo de rock tiene su proyecto solista con el que ha pisado Perdido por perdido. Iván Noble fue hasta 2001 el cantante de, banda con la cual grabó cinco discos de estudio y un CD en vivo. Ahora, el ex líder de ese grupo de rock tiene su proyecto solista con el que ha pisado Mendoza en más de una oportunidad y con el que vino el año pasado a presentar su último álbum,





Incluso, formó parte el mes pasado de los actos que hubo en Mendoza por el bicentenario del Cruce de los Andes junto con otros destacados artistas nacionales.





Este miércoles por la noche, en tanto, debutará en un show del calendario vendimial, aunque no se trata de la primera vez que cante en Mendoza, rodeado de copas en alto.





Hace algunos años, fue el artista de cierre de la Degustación Anual de Bodega Familia Zuccardi.





Allí, en Maipú, y rodeado de botellas de varietales y cortes especiales, confesó ser un gran bebedor de vinos y un amante de la literatura del escritor local Antonio Di Benedetto.





Además de componer, cantar y salir de gira, Noble ha trabajado en algunos proyectos audiovisuales y hace radio en la emisora Nacional Rock de Buenos Aires.





El recital que ofrecerá será en la playa oeste del Mendoza Plaza Shopping, ubicado en Guaymallén , y el ingreso es desde las 17.





Antes de que Noble suba al escenario se elegirá a la reina de la Vendimia de Guaymallén, pero además de entre las virreinas departamentales presentes saldrá la reina de la Pisada de la Uva.





Para acceder al sector general hay que donar un litro de leche larga vida al Banco de Alimentos. El canje se realiza hasta hoy mismo, de 11 a 13 y de 17.30 a 21, en el patio de comidas, al lado de Neverland.





Previo a su llegada a Mendoza, Noble charló vía telefónica con Diario UNO sobre el show que dará. Tan sólo unos días después, presentaría a través de las redes sociales a una despampanante rubia, quien es su actual novia, y con quien se fue de vacaciones a Brasil.





–Participaste en los festejos por el bicentenario del Cruce de los Andes, ¿cómo lo viviste?

–Fue muy bonito. Me invitó a participar Lito Vitale y lo hice junto con artistas de gran trayectoria, como Jairo, Raúl Lavié, Juan Carlos Baglietto, entre otros. Fueron dos canciones las que hice yo, una mía, y después me tocó interpretar Aurora. Al final, hicimos todos juntos el Himno Nacional Argentino. La verdad es que fue una experiencia muy linda interpretar esas canciones que, yo me acuerdo, cantaba cuando era niño, todavía dormido, al llegar al colegio y sin ganas. Ahora, me tocó hacerlo en otras circunstancias y en medio de un festejo popular.





–¿Queda claro que estás maduro cuando empiezan a invitarte a homenajes como éste?

–¡Sí! Pero no me lo recuerdes.





–¿Cómo fue la recepción de tu último CD "Perdido por perdido"?

–Hermosa. Lo presenté acá, en Mendoza, el año pasado, en el teatro Independencia. Lo que pasa es que justo viajé con el formato acústico de recital que estuve haciendo. En cambio, ahora voy con toda la banda. Me gusta mucho tocar en cualquier formato, pero con la banda completa hace mucho que no me presento en Mendoza, por lo que siento que es una linda oportunidad.





–¿Vas a aprovechar esta ocasión entonces para presentarlo en su forma original?

–No voy a interpretar todos los temas, voy a hacer más bien un repaso por canciones de todas las épocas. Este tipo de eventos más populares, se prestan más para eso.





–Anteriormente has estado en eventos vinculados al vino y la tradición de Mendoza, como la Degustación Anual de Zuccardi. En esa ocasión, dijiste que el vino y los libros de Di Benedetto influyen en tu música...

–Sí. En realidad, se puede decir que soy un gran bebedor de vinos. Pocas cosas me gustan más que tomar vinos y cada vez que voy a Mendoza es como llegar a la Tierra Prometida. Por otro lado, Di Benedetto es un tipo que he leído y admiro mucho. En muchas canciones, no obstante, es el vino el que aparece como testigo o protagonista.





ivan-noble-2.jpg De gira. Tras presentarse en Guaymallén, el cantautor seguirá de tour por Córdoba, La Plata, Neuquén, Bahía Blanca y Montevideo. (Gentileza Gustavo Martelo)



–Tenés recitales en todo el país y hasta en Uruguay en los próximos meses. ¿El 2017 lo vas a dedicar a girar solamente?

–Sí, porque hicimos la primera vuelta de la gira de Perdido por perdido el año pasado, pero todavía me queda toda la parte Sur del país. Además, en paralelo a la gira de este disco quiero hacer un show que se llame Al fin solos, en el que toque sólo con la guitarra. Será un recital de absoluta intimidad, en el que voy a desempolvar canciones que hace muchísimo que no toco porque no se adaptan al formato de la banda. Voy a elegir sólo temas que puedan ser considerados superíntimos.





–¿Por ejemplo?

–Canciones muy viejas. Por ejemplo, hay una del primer disco de los Caballeros, que se llama Con el agua en los pies. También hay canciones medio escondidas de mis discos solistas que extraño. Lo que sucede es que, al presentar un disco, uno termina tocando los temas que están en la primera fila, pero con el tiempo volvés a descubrir temas que estaban en el lado b del CD, por así decirlo. Quizás, son temas que he tocado sólo tres o cuatro veces y, encima, en mi caso, suelen ser los más íntimos. Los quiero sacar un poco a la cancha de vuelta. Ojalá en la segunda mitad del año pueda volver a Mendoza con eso.





Cuándo: miércoles, a partir de las 17 Dónde: Playa Oeste de Mendoza Plaza Shopping(Guaymallén) Entradas: se canjean por un litro de leche larga vida, en el patio de comidas del centro comercial.