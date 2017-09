It, terror millonario

La adaptación de la novela It de Stephen King debutó por todo lo alto, al recaudar 123,1 millones de dólares el pasado fin de semana y dominar así las taquillas de los cines de Estados Unidos y Canadá. La película se estrenará el 21 de septiembre en nuestro país.





It es ahora no solamente la cinta de horror con mejor debut y el mejor estreno en setiembre de todos los tiempos, sino que ganó más del doble de sus predecesoras. Antes de esta semana, Actividad paranormal 3 tenía el mejor estreno para una película de horror, con 52,6 millones de dólares, en 201,1 y el mejor estreno en setiembre fue Hotel Transylvania 2, con 48,5 millones de dólares, en 2015.





"Rebasamos las proyecciones más optimistas y audaces y creo que pudiera haber espacio para crecer más el fin de semana que viene", dijo Jeff Goldstein, presidente de distribución nacional de los estudios Warner Bros.





"IT". Trailer #2. Oficial Warner Bros. Pictures (HD/Subtitulado)



Goldstein dijo que se mostró conservador con los cálculos el domingo debido a los factores combinados de la clasificación restringida de la película, la popularidad de las proyecciones nocturnas, el inicio de la temporada de fútbol americano y el huracán Irma.





Negocio redondo

Pero sin importar si hay un alza cuando se reporten las cifras definitivas, el éxito de It es asombroso, especialmente considerando que costó solamente 35 millones para producir. Además, los críticos coincidieron con las audiencias al dar reseñas generalmente positivas.





Protagonizada por Bill Skarsgard como el payaso homicida Pennywise y nuevos rostros como los siete niños del Losers Club, la película es la primera parte de una serie de dos. La segunda está planeada para 2019.





payaso-it-3.jpg Escalofriante. Es la imagen que construyó el actor Bill Skarsgard del payaso de It.



"No creo que nadie pudo imaginar un estreno de más de 100 millones para esta película", dijo el analista de comScore Paul Dergarabedian.





king.jpg Stephen king. Publicó la novela It en 1986 y ya ha tenido varias adaptaciones. En 1990 se hizo una película de TV y en 1998 volvió en formato de serie televisiva. Actualmente en cartelera hay otra película, La torre oscura, basada en su saga literaria.



Sin competencia

El dominio de It hizo que el resto de la lista de las 10 películas más taquilleras se viera anémico. La otra debutante, la comedia romántica de Reese Witherspoon Home Again, consiguió apenas 9 millones de dólares. En tercer puesto estuvo The hitman's bodyguard, con 4,9 millones. Annabelle 2 se llevó el cuarto, con 4 millones y el drama policial Wind river cerró las cinco primeras, con 3,2 millones.





Reese Witherspoon.jpg



Home Again Trailer #1 (2017) | Movieclips Trailers



Sin embargo, un éxito masivo como el de It tiene el potencial de beneficiar las taquillas en su totalidad, estimulando más asistencia del público a las salas.





"Es un negocio cíclico", dijo Dergarabedian. "Septiembre va ser el agosto que deseábamos tener. Podríamos estar encaminados a un mes récord después de un verano pésimo".