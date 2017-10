It se convierte en la película de terror más taquillera de la historia

Las películas de terror son un clásico del cine más allá de la noche de Halloween (que ya se acerca).



El éxito de 'It' es ya más que evidente con la recaudación de 294.275.221 dólares en Estados Unidos. Estos resultados han arrebatado del puesto número 1 del top 100 de películas de terror de toda la historia a 'El sexto sentido' según las estadísticas de Box Office Mojo. Su primera semana en los cines fue un exitazo en taquilla, siendo en casi todos los lugares la película más vista. Pero ¿Qué tiene 'It' que no tenga las demás películas de terror? La respuesta es sencilla y se contesta con una pregunta retórica: ¿Cuantos niños tienen miedo a los payasos? Demasiados. Es una fobia de lo más habitual entre los más pequeños (o no tan pequeños).

Stephen King en su novela, en la que se basa esta película, rescata precisamente el temor a aquellos "graciosos" con la cara pintada de blanco. La historia podría resumirse en que Pennywise o "eso", un ser sobrenatural disfrazado de payaso, está descuartizando niños en una tranquila ciudad llamada Derry. Los chicos viven atemorizados hasta tal punto que un grupo autodenominado "el club de los Perdedores" decide investigar los sucesos. Veintisiete años después, los que formaban ese pintoresco grupo vuelven a su ciudad natal para detener al monstruo, que ha vuelto después de casi tres décadas. Para ello, deberán recordar todo lo que pasó para poder acabar con él.