Informaron los resultados preliminares de las autopsias a las víctimas fatales del recital del Indio

El Gobierno municipal de Olavarría difundió el resultado de las autopsias realizadas a las personas fallecidas en el recital de Carlos Alberto "Indio" Solari, que tuvo lugar anoche en el predio rural "La Colmena".



De acuerdo al informe preliminar, el médico legista Roberto Vasermanas adelantó que Javier León, de 42 años, y con domicilio en Los Polvorines, falleció por trombosis cardiopulmonar.



En tanto, el segundo hombre, quien respondería al nombre de Osvaldo Daniel Mariano Leal y tendría unos 40 años, también falleció por paro cardiorespiratorio traumático y no presentaba señales de aplastamiento interno.



La fiscal Susana Alonso abrió una investigación y le tomó declaración al ex Redonditos de Ricota, mientras el intendente Ezequiel Galli responsabilizó a la productora por la seguridad dentro del show y señaló que "la situación se fue de las manos, no se esperaba tanta gente".