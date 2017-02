Illya Kuryaki and the Valderramas arranca su gira por Europa

El duelo por no haberse llevado el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino (estaban nominados por L.H.O.N.) el domingo pasado casi no existió. Es más, los Illya Kuryaki and the Valderramas ni fueron a Los Angeles: estaban en Europa, esperando empezar su primera gira por el Viejo Continente en esta segunda etapa de la banda, tras la reunión de 2011.

"El objetivo nuestro en esta gira es poder... sobrevivir, je", contaba Emma Horvilleur días atrás, cuando disfrutaba del calor cordobés antes de volar a Europa. "Vamos a tocar muchos días seguidos y con mucho frío. Ese es el principal desafío." La primera fecha es en Barcelona este miércoles 15 junto a Nortec Collective. De ahí, siguen a Madrid el 17, al día siguiente visitarán Amsterdam, el domingo pasarán por Berlín y por último París, el lunes 20.

"Habíamos ido a toda Latinoamérica y era una deuda pendiente que tenían ellos. Nos lo venían proponiendo hace años y se dio la circunstancia para que sea ahora", cuenta su manager Fernando Szeresevsky desde Barcelona.

La convocatoria -dice Dante Spinetta- no es un problema: "A diferencia de otras giras, está completamente sold out. Ya estamos bookeando otro show para Madrid: para mitad de año tenemos más. Es muy loco: en Amsterdam o Berlín las entradas se vendieron más que en algunas provincias de nuestro país". ¿Quién es el público de IKV en Europa? "Capaz que es una bola de nostálgicos gritando 'Maradó Maradó', je. Pero hay gente que está atenta a la música del mundo, como pasa acá, que viene una banda que no te la pasan en la tele pero sabés quiénes son y vas".Fuente: Rolling Stone