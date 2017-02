Íconos de la comunidad gay son protagonistas

Son 22 años de historia. Una década desde que se buscó internacionalizarla y muchas horas de trabajo, creación y sueños por cumplir para que la comunidad LGBT tuviera cada vez más intervención, protagonismo e inclusión en la fiesta máxima de los mendocinos: la Vendimia.



En virtud de esta celebración, y con la bandera de la igualdad en alza, hoy la Vendimia gay, o Vendimia para Todos, ha tomado vuelo propio sin distinción de raza, género o ideología, convirtiendo su espectáculo en un evento insoslayable del calendario vendimial, tanto para mendocinos como turistas.



Fundado por Tito Bustos y desde hace 10 años producido por Gabriel Canci Difusión, el show cada año sorprende por su magnitud escénica, tanto en lo técnico como en lo artístico.



El popular grupo Miranda! abrirá la noche este año, para luego darle paso a Humanos y divinos, el acto central de la Vendimia para Todos 2017 que cuenta con idea original de German Luque y Gabriel Canci, dirección de Canci y puesta en escena y textos de Luque.



Con más de 60 artistas, donde conviven modelos, actores, vedettes, cantantes, bailarines, el libreto honrará a los íconos de la comunidad LGBT, aun perteneciendo o no a la comunidad. Entre ellos, Prince, Marilyn Monroe, Alan Turing, Andy Warhol, Frida Kalho, Ricky Martin, ABBA, Madonna y Freddie Mercury.



"El guión hace un pasaje sobre la historia de estas figuras, desde artistas hasta científicos o escritores", aporta Gabriel Canci sobre su propuesta que, a diferencia de otros años, se montará una semana después de la Vendimia Central, en el Stadium Arena Maipú.



Sobre un escenario hidráulico de 360 grados, Humanos y divinos tendrá una intervención de la banda Cósmica, Turca Glamour hará una especie de talk show con un desenlace imprevisto en escena, la presentación de los candidatos a reyes de la Vendimia gay formará parte del espectáculo central.

La fiesta continuará en bandejas, ya que el reconocido Dj Tito Stigmato preparó un set especial, a lo que le seguirá la actuación del ascendente dúo musical porteño Femme on Decks para cerrar la noche con el mendocino Dj Zero.



"Este año las puertas se abrirán a las 21, aunque el show arranque a las 23.30, porque queremos que la gente haga la previa, coma, tome y disfrute por completo en el lugar", detalla Canci.

A los candidatos se los puede votar desde la aplicación Vendimia para Todos. Allí además se encuentran detalles del evento y de los artistas.