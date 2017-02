Hugh Jackman tuvo que volver al quirófano

Hugh Jackman se ha visto obligado a pasar de nuevo por uno de los calvarios que sufre desde el año 2013. Durante el citado año, el actor, a quién veremos próximamente en 'Logan', se encontró una pequeña mancha en la nariz que alertó a su esposa y que le obligó a ir al médico a realizarse una revisión. Lo que Jackman no sabía entonces es que esa mancha le haría pasar por múltiples operaciones, pues resultó ser un carcinoma de células basales que requerían intervención.



"Deb me dijo que me examinara la marca de la nariz. ¡Tenía razón! Tengo un carcinoma de células basales. Por favor, no sean tan tontos como yo, haganse revisiones. ¡Y usen crema solar!", escribía el actor.

Desde entonces, Jackman ha pasado por esta intervención hasta seis veces, siendo la última el pasado 13 de febrero. El que fuera uno de los personajes más míticos de 'X-Men' ha tenido que volver a someterse a una operación de urgencia para eliminar el carcinoma. Repitiendo su procedimiento habitual, volvió a hacer una publicación, esta vez en Twitter, en la que se le podía ver con una gasa en la nariz y en la que informaba que se le había detectado de nuevo el problema, pero que se encontraba bien precisamente gracias a los chequeos y a los médicos que lo trataban.

"Otro carcinoma de las células nasales. Gracias a las revisiones frecuentes y a los grandes doctores, todo está bien. ¡Parece peor de lo que es con el vendaje!", para luego recalcar uno de sus lemas más usados desde que la primera operación "Usen crema solar".



