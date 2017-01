Hugh Jackman duda de unir a su mutante con Deadpool

'Deadpool' fue claramente una de las películas de 2016. En nada veremos si Ryan Reynolds se ha ganado gracias a su interpretación (y promoción y concepción) del mutante un Globo de Oro al mejor actor de comedia. Pero después de haber recaudado casi 800 millones de dólares en todo el mundo con una película de calificación R que costó menos de 60, cualquier premio es un añadido a una victoria sin precedentes en el género de los superhéroes.

En una reciente entrevista con Variety, Reynolds ha admitido que cree que dentro de poco las películas de superhéroes podrán optar más fácilmente a los Oscar, conforme evolucione el perfil de los votantes de la Academia. No lo dice por 'Deadpool', sino por 'Logan'.

La tercera cinta en la que Hugh Jackman interpretará a Guepardo en solitario tiene la misma calificación que 'Deadpool', un tono que en el tráiler se intuye adulto y triste, y los que ya han tenido acceso a algunos minutos del resultado final, están fascinados. "Sé de buena mano que es increíble", avisa Ryan Reynolds. "He visto parte del metraje. Te vuela la cabeza".

Precisamente el destino de Deadpool y Guepardo podría estar muy ligado en el futuro. Aunque Jackman lleva un tiempo asegurando que 'Logan' es el acto final de su mutante, rumores han surgido, han sido desmentidos y han vuelto a resurgir en los últimos meses sobre una colaboración futura entre el canadiense y el australiano.

Jackman, de hecho, ya no se muestra tan seguro del final en el artículo de Variety: "Estoy teniendo dudas, porque a mí también me parece que es una pareja perfecta. Pero el momento quizá no es el adecuado". Por su parte, Reynolds no sabe si podrá hacerle cambiar de opinión. Pero su postura al respecto está clarísima: él quiere una película con ambos personajes.

Sea como fuere, habrá 'Deadpool 2', en la que ya están trabajando, con nuevo director (Tim Miller abandonó la secuela por diferencias creativas). El presupuesto no será excesivamente mayor, según Reynolds. Aunque, como el propio Wade, juega con las palabras: "Bueno, ¿quién sabe? Puede que el presupuesto sí sea más grande... todo puede ocurrir".

"Me encantaría hacer de Deadpool tanto tiempo como me dejen. Tenemos historias y planes para varias películas", asegura el actor en la entrevista.



