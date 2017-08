"How i met your mother" tendrá su spin off

El éxito de "How i met your mother" obligó a sus responsables a pensar en soluciones para aprovechar el tirón una vez terminada la serie.





En 20th Century Fox TV llevan desde 2014 trabajando en un spin-off que, hasta hace unos meses, iba a llamarse 'How I Met Your Father' y tenía a Isaac Aptaker y Elizabeth Berger como máximos responsables.





El éxito de su serie actual, 'This Is Us', obligó a que se olvidarsen del regreso femenino de la serie de CBS. Sin embargo, hoy hemos sabido que Fox sigue intentándolo.





"El estudio intentará desarrollar el proyecto con diferentes guionistas", comenta a Dana Walden, directiva de la productora, en una entrevista publicada en Deadline. "Empezarán desde cero. Se está cocinando despacio. Si es la idea correcta y se ejecuta bien, lo haremos".





Fuente: www.fotogramas.es