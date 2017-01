Hollywood ansioso para conocer sus nominados al Óscar

El misterio se devela este martes. La Academia anuncia los nominados a los premios Óscar, los más prestigiosos de la industria del cine, con "La La Land", "Moonlight" y "Manchester by the Sea" perfiladas como favoritas.



Los nominados se conocerán a partir de las 05H00 (13h00 GMT) en un anuncio que por primera vez se transmitirá por internet.



Se espera que en la ocasión la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas muestre más diversidad para pasar la página del escándalo racial que llevó a la etiqueta #OscarsSoWhite (Óscars muy blancos) tras no tener ningún actor, actriz o director negro nominado en 2015 y 2016.



Hay extraordinarias películas con protagonistas afroamericanos, como "Moonlight", que cuenta el crecimiento de un adolescente en medio de la guerra de drogas en Miami y que se llevó el Globo de Oro a mejor drama.



"Talentos Ocultos", sobre el destino extraordinario de tres científicas negras que contribuyeron al éxito del programa espacial en Estados Unidos en los años 50 y 60, y el drama familiar "Fences" igualmente deben tener destaque.



"Dos nominados seguros y con grandes chances de ganar son Viola Davis (Fences) y Mahershala Ali (Moonlight). Moonlight aparece con potencial para amenazar a La La Land y llevarse Mejor película", dijo a la AFP Tom ONeil, editor del sitio de predicción de premios Goldderby.



Primero deben ser nominadas, aunque no hay duda que tanto el drama de Barry Jenkins como el tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos disputarán las categorías más importantes.



"La La Land" arrasó en los Globos de Oro este mes, imponiéndose en las siete categorías que disputó. Otras aspirantes a la nominación a Mejor película son la cinta de ciencia ficción "Arrival" de Denis Villeneuv; "Hacksaw Ridge", de Mel Gibson y situada en la II Guerra Mundial; el drama familiar "Lion", de Garth Davis, así como "Talentos Ocultos", de Theodore Melfi.



"Sospecho que La La Land y Hidden Figures recibirán muchísimas nominaciones porque son películas que han impresionado a la gente por el trabajo frente y tras cámara (vestuario, diseño de producción, música)", indicó Tim Gray, editor de premios para la revista Variety.



También está "Manchester by the Sea", el drama sobre un hombre solitario y perturbado que debe cuidar a su sobrino huérfano, que se presenta como fuerte candidata a ganar varias nominaciones, incluido "Mejor actor" con el extraordinario papel de Casey Affleck.