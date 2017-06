Hellboy volverá a la pantalla grande

Tras una gran espera, Hellboy regresará a la pantalla grande en un reboot que trae bastantes cambios. "Hellboy: Rise of the Blood Queen" es el título provisorio de la futura peli que será protagonizada por David Harbour. El actor reemplazará a Ron Perlman quien encarnó al demonio en las dos cintas anteriores de 2004 y 2008.



La etapa de preproducción del film ya ha iniciado y Harbour compartió una imagen del proceso que conduce a su conversión en Anung-Un-Rama. Allí lo vemos siendo untado con un pegajoso gel que seguramente permitirá generar las prótesis para el personaje. Aún no hay fecha de estreno pero sabemos que probablemente verá la luz el próximo año. Andrew Cosby y Christopher Golden se harán cargo del libreto que dirigirá Neil Marshall.



El creador del cómic, Mike Mignola, anunció que el film tendrá una calificación para mayores de 18 años. En este sentido, Cosby comentó: "Neil dijo desde el principio que quería caminar por el filo de la navaja entre el horror y la película de cómic, eso fue música para mis oídos, porque eso es lo que estaba rodando en el guión y precisamente lo que Mignola hace tan bien con los cómics".