HBO desarrollará miniserie producida por Julia Roberts

La cadena televisiva HBO selló un acuerdo con Annapurna Televisión para desarrollar la miniserie Today Will be Different, adaptación de la exitosa novela del mismo nombre escrita por Maria Semple.



El proyecto ha llamado la atención por la estelar participación de Julia Roberts, quien protagonizará y producirá la miniserie a través de Red Om Films junto a la mismísima Semple, que a su vez escribirá el guión.



Today Will be Different (Hoy será diferente) cuenta la historia de Eleanor Flood, una mujer que un buen día, se levanta decidida a mejorar su vida. Con esa idea, la protagonista deja ver su torpeza y al mismo tiempo, la valentía de su intención frente a la compleja vida actual.



La miniserie marca el regreso de Roberts a la pantalla chica luego de su participación en la película de HBO The Normal Heart (2014), lo mismo que para Semple, quien previamente trabajó en los guiones de series como Arrested Development y Mad About You.



La adaptación mantiene la relación establecida entre la escritora y Annapurna, que actualmente desarrolla la película Where'd You Go Bernadette, basada en el libro homónimo de la novelista publicado en 2012.



Nuevas estrellas en la TV



El retorno de Julia Roberts a la televisión se suma al largo listado de estrellas hollywoodenses que desembarcarán próximamente en la pequeña pantalla: Meryl Streep protagonizará la serie de J.J. Abrams (Star Wars: el despertar de la fuerza) The Nix; Julianne Moore y Robert De Niro encabezarán el elenco de un drama mafioso que David O. Russell (Escándalo Americano, El lado bueno de las cosas) desarrolla para Amazon; y Miles Teller (Whiplash: Música & Obsesión) será el actor principal de la serie del realizador Nicolas Winding Refn (Drive) titulada Too Old to Die Young, también para Amazon.



Fuente: The Hollywood Reporter.