Hay que aguantar a los niños, de Stephen King, también será película

It de Andrés Muschietti, cuyo estreno ya lleva acumulados prácticamente 200 millones de dólares en la taquilla mundial, pero no será la última obra de Stephen King que veamos adaptada al cine. Según recoge Deadline, el relato breve Suffer The Little Children (Hay que aguantar a los niños) se convertirá en película de la mano del guionista y director Sean Carter, que acaba de terminar su debut Keep Watching.





Hay que aguantar a los niños es un 'thriller' sobrenatural protagonizado por una profesora recién divorciada que descubre rasgos "perturbadores" en los niños de su clase. La gente de su nuevo pueblo empieza a morir misteriosamente, lo que le lleva a pensar que los pequeños esconden un secreto.





"Hay que aguantar a los niños se ajusta al clásico paradigma de King", ha explicado Carter. "Un protagonista trágicamente débil en medio de un escenario espantosamente inimaginable. Es un pequeña ojeada a una mitología que no puedo esperar a convertir en película".