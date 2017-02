Hasselhoff será el mentor de La Roca en "Baywatch", la película

Se sabía que David Hasselhoff regresaría a las playas de California en el reboot cinematográfico de Baywatch.

Y aunque no se sabía cuál sería su papel, ahora se supo que interpretará al mentor de Dwayne La Roca Johnson y no será el personaje icónico del salvavidas Mitch Buchanan.

En una entrevista con The Association Press, Hasselhoff confesó: "No, estoy interpretando a Hasselhoff. Soy el mentor de La Roca. Voy a él cuando está en problemas. El resto es una sorpresa".

David añadió que los productores han hecho "realmente un gran trabajo" en actualizar Baywatch para las audiencias modernas, quienes no se quedarán decepcionadas. "No va a ser el Baywatch viejo, ni debería serlo. No podemos recrear eso", expresó. "No puedes recrear a Hasslehoff. Yo no puedo recrear a La Roca. No puedo ser Zac Efron. Son geniales, muy buenas personas, tienen un buen corazón y sentido del humor. Lo que hizo a Baywatch fue el corazón, el humor y la acción. Y creo que lo tienen".

La serie original de Baywatch se mantuvo en la televisión por 11 años, y lanzó la carrera de Pamela Anderson, quien también actuará en la nueva versión para el cine.

En Baywatch: Los vigilantes de la playa, que se estrena el 16 de junio, completan el reparto Alexandra Daddario, Priyanka Chopra y John Bass.