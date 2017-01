Guy Pearce llega a SundanceTV con Jack Irish

SundanceTV confirmó el estreno de la serie éxito "Jack Irish", para el martes 31 de enero a las 22.





Este crudo pero inteligente thriller tiene como protagonista a Guy Pearce, ganador del Premio Emmy. La historia lleva a la audiencia desde los suburbios de Melbourne, Australia, hasta las ruidosas esquinas de Manila, capital de las Filipinas, en una persecución de una estructura de poder y detrás de un mortal secreto.

La mini serie de seis episodios, cuenta con el protagónico de Guy Pearce (Prometheus, "Mildred Pierce," The King's Speech, Priscilla, Queen of the Desert), un hombre que busca reencausar su vida. Jack Irish solía trabajar de abogado penalista, pero ahora se dedica a ser un investigador privado, colector de deudas y un amante apasionado part time. Lo que lo destaca, sin embargo, es su habilidad para encontrar aquello que no quieren ser hallado. Estén vivos o muertos, Jack ayuda a sus amigos, a costa de evitar su pasado. Eso sí, hasta que su pasado lo alcanza.

El mundo de Jack gira en torno a las apuestas en el hipódromo, pasar tiempo en su bar preferido y en la carpintería donde desarrolló una fina habilidad para el oficio. Su trabajo paralelo como investigador tiene el hábito de escalar de una tarea simple hasta un caso complicado y peligroso que lo encausan en un rumbo que él no buscaba. Desde policías corruptos hasta mafiosos encubiertos, el seguimiento de líderes políticos y religiosos, e inclusive periodistas de investigación, todos parecen tener un problema con Jack. La miniserie es una adaptación de las novelas de Peter Temple (ganador de los Crime Writers' Association Gold Dagger en 2007) y es un thriller de proporciones bíblicas, contraponiendo Oriente con Occidente, el Islam versus el Catolicismo y en última instancia, la vida contra la muerte.





"Jack Irish" se convirtió un éxito entre la crítica mundial. En Estados Unidos, The Wall Street Journal asegura que el drama crea una "atmósfera increíble y unas actuaciones sólidas", The Australian siente que la serie recrea el "clásico estilo fílmico de Hollywood" y The Guardian, en el Reino Unido, asiente con que el rol protagónico es retratado con una "sutil destreza típica del film noir".

La serie fue producida por Ian Collie y Andrew Knight, guionada por Andrew Knight, Matt Cameron y Andrew Anastasios. "Jack Irish" es una producción de Essential Media & Entertainment, junto con ABC TV, Screen Australia y Film Victoria. DCD Media está a cargo de la distribución internacional.





Fuente: Prensa Sundance TV.