Guardianes de la Galaxia tiene nuevo spot

guardianes de la galaxia

Marvel Studios dio a conocer un nuevo spot de "Guardians of the Galaxy Vol. 2", secuela del film de 2014 protagonizada por héroes tan peculiares como espectaculares. El avance -el primero tras el visto en el Super Bowl- se titula "You're Welcome" y, con escenas llenas de acción y humor, nos asegura que "solo tienes una oportunidad de salvar la galaxia dos veces".La película dirigida por James Gunn está ambientada en el contexto sonoro de "Awesome Mixtape #2" y continúa las aventuras del equipo en su travesía por los confines del cosmos. En esta oportunidad, deberán luchar para mantener unida a su nueva familia mientras intentan desentrañar el misterio del verdadero linaje de Peter Quill. Viejos rivales se convertirán en nuevos aliados y los personajes favoritos de los cómics clásicos acudirán en ayuda de nuestros paladines.Desde el 5 de mayo podremos ver al grupo principal formado por Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (voz de Groot) y Bradley Cooper (voz de Rocket). Los acompañan Karen Gillan (Nebula), Sean Gunn (Kraglin), Pom Klementieff (Mantis), Nathan Fillion (Simon Williams), Chris Sullivan (Taserface), Tommy Flanagan (Tullk), Glenn Close (Nova Prime), Michael Rooker (Yondu), Elizabeth Debicki (Ayesha), Kurt Russell (Ego) y Sylvester Stallone en un papel aún no revelado.