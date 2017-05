"Gossip Girl" podría volver con una película

Cinco años después del final de la serie Gossip Girl, este gran éxito adolescente podría regresar en forma de película.

Según recogen medios como Radar Online, el estudio Warner Bros. estaría planeando ya el salto de este título a la gran pantalla para emular el éxito de taquilla que supusieron las películas de Sex and the city.

Apuntan a que la actriz que dio vida a Blair Waldorf ya está convencida y no sería la única: "Leighton Meester aparentemente está a bordo y Sebastian Stan ha dicho que él, Chace Crawford y Jessica Szohr están deseando que pase", comenta una fuente que recoge el citado medio.

Meester recientemente ha participado en la serie "Making History", que ha sido cancelada tras una temporada, de modo que estaría libre.

La principal dificultad para que el proyecto salga adelante sería convencer a la otra protagonista, Blake Lively, que encarnó a Serena van der Woodsen.

Sin embargo, dichas fuentes exponen que la actriz habría dicho que no hace unos años pero que ahora, que ha conseguido establecer su imagen pública al margen de la serie, no lo vería con tan malos ojos.

Estas informaciones llegan solo unos días después de que Ed Westwick,q ue interpretó a Chuck Bass, opinase que aún es pronto para plantear una reunión: "No, eso no va a suceder. Sé que hay un montón de series que regresan. He oído que están haciendo 'Will y Grace', han hecho 'Las chicas Gilmore'... Pero me resulta raro pensarlo, ¡parece que terminamos ayer! No ha pasado el tiempo suficiente para sentirme cómodo volviendo a visitarlo.

Y ya hice tanto con ese personaje que está acabado, no hay más", comentaba en Radio Times, aunque también bromeó diciendo que aceptaría si Netflix lo propusiese con un suculento cheque por delante: "Lo haría. Cien por cien. ¡Seguro que tú también lo harías!".