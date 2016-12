Globos de Oro 2017: Estos son los nominados a mejor película

Pocas sorpresas en la lista de nominados de los Globos de Oro 2017. La película musical «La La Land», que anoche triunfó en los Critics' Choice Awards con siete galardones, incluyendo el de mejor película, ha sido el filme más nominado (7) en los premios popularmente conocidos como la antesala de los Oscar. En lo referente al cine español tampoco ha habido sorpresas. Entre las cintas nominadas en la categoría de Mejor Película Extranjera se encuentran «Divines», «Elle», «Neruda», «The Salesman» y «Toni Erdmann» y queda fuera «Julieta», dirigida por Pedro Almodóvar.



Natalie Portman podría ser una de las grandes triunfadoras de estos Globos si su buena racha continúa. El papel de Jackie le valió anoche el premio a mejor actriz en los Critics' Choice Awards y la actriz se perfila como una de las favoritas junto a Isabelle Huppert, («Elle»), que interpreta a la perfección su papel en la que podría alzarse con el premio en la categoría de Mejor Película Extranjera.



Este año, además de los nominados, se premiará a Meryl Streep con el Premio Cecil B. DeMille, que reconoce la trayectoria de la actriz y su histórico palmarés: ha ganado 8 de los 30 Globos de Oro a los que ha estado nominada.



«La La Land», la más nominada:



Estas son las nominaciones a los Globos de Oro 2017 en la categoría de cine:



Mejor película:



Hacksaw Ridge



Comanchería



Lion



Manchester frente al mar



Moonlight



Mejor comedia o musical:



20th Century Women



Deadpool



Florence Foster Jenkins



La La Land



Sing Street



Mejor director:



Damien Chazelle, La La Land



Tom Ford, Animales Nocturnos



Mel Gibson, Hasta el último hombre



Barry Jenkins, Moonlight



Kenneth Lonergan, Manchester frente al mar



Mejor actor de drama:



Casey Affleck, Manchester frente al mar



Joel Edgerton, Loving



Andrew Garfield, Hasta el último hombre



Viggo Mortensen, Captain Fantastic



Denzel Washington, Fences



Mejor actor de comedia o musical:



Colin Farrell, Langosta



Ryan Gosling, La La Land



Hugh Grant, Florence Foster Jenkins



Jonah Hill, Juego de Armas



Ryan Reynolds, Deadpool



Mejor actriz de drama:



Amy Adams, La Llegada



Jessica Chastain, Miss Sloane



Isabelle Huppert, Elle



Ruth Negga, Loving



Natalie Portman, Jackie



Mejor actriz de comedia o musical:



Annette Bening, 20th Century Women



Lily Collins, La excepción a la regla (Rules Don't Apply(



Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen



Emma Stone, La La Land



Meryl Streep, Florence Foster Jenkins



Mejor actor de reparto:



Mahershala Ali, Moonlight



Jeff Bridges, Comanchería



Simon Helberg, Florence Foster Jenkins



Dev Patel, Lion



Aaron Taylor Johsnon, Animales Nocturnos



Mejor actriz de reparto:



Viola Davis, Fences



Naomie Harris, Moonlight



Nicole Kidman, Lion



Octavia Spencer, Figuras Ocultas



Michelle Williams, Manchester frente al mar



Mejor película en lengua extranjera:



Divines



Elle



Neruda



The Salesman



Toni Erdmann



Mejor película animada:



Kubo y las dos cuerdas mágicas



Vaiana



My Life as a Zucchini



Canta



Zootrópolis



Mejor guion



'La La Land'



'Animales nocturnos'



'Moonlight'



'Manchester frente al mar'



'Comanchería'



Mejor banda sonora:



Moonlight



La La Land



La llegada



Lion



Figuras ocultas



Mejor canción:



'Can't Stop the Feeling'



'City of Stars'



'Faith'



'Gold'



'How Far Will I Go'



Premio Cecil B. DeMille



Meryl Streep