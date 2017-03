Giselle Itie llegó a la Argentina

Giselle Itie, la bella brasileña protagonista de "Moisés y los diez Mandamientos, la película", de Alexandre Avancini, compendio de los 176 capítulos de la tira homónima de la cadena evangélica Rede Record que vendió más de 250.000 entradas, muchas regaladas al público por Iglesia Universal, se autodefine como feminista y vendrá al país a filmar y hacer teatro.



Cálida, hija de un veterinario mexicano de quien aprendió a hablar un castellano fluido, encarna a Zípora la valiente esposa de Moisés, Guilherme Winter, su pareja en la vida real, en la tira (Telefé) y el filme, producido por la emisora propiedad de Edir Macedo, obispo evangélico, un protagónico que la trajo varias veces al país, donde hasta se animó a sumarse a algunas funciones de "Fuerza Bruta" el año pasado, ya que está formada en acrobacia y respeta las claves del teatro físico.



La actriz habló con Télam y se mostró apasionada por su trabajo, dotada de un sentido del humor burlón y querible, casi como el de los clowns, su figura preferida en la infancia y a quienes les atribuye su vocación.



Suele definir a Zípora, su personaje, como una luchadora feminista, cualidades que la motivaron al construir el personaje...



Claro. Aunque son características ya presentes en el personaje bíblico, pensá que se trata de una mujer capaz de enfrentar a dios... Me interesó mucho trabajarlo desde esa fuerza. Busco empatizar con las historias, puedo componer un alma frágil, pero si puedes luchar...¿Por qué no hacerlo?. Todas las mujeres tenemos coraje, precisamos entendernos desde nuestra igualdad en el mundo. Voy a estar en la calle el 8 de marzo, para vivir el Paro Internacional de Mujeres.



Los posteos en su cuenta de twitter están relacionados con el tema de género, ¿cómo lo articula con su trabajo desde para una productora evangelista?



Hace como 10 años que estoy en Rede Record, antes estuve 5 más en Globo. Soy intérprete en tiras, lo que implica un estilo de actuación determinado, pero dentro de la productora hice roles bien distintos, siempre con libertad. No me limitan a cierto abanico de argumentos.



Salí de Globo persiguiendo el protagónico de una versión de "Betty la fea" (acá se conoció la realizada por la colombiana Ana María Orozco), en Record me dieron la oportunidad. Y aquella chica no era precisamente religiosa, se trataba de un ser capaz de defender su inteligencia, el derecho a pensar de modo crítico acerca de los parámetros de belleza establecidos por la sociedad de consumo, fue un personaje que dejó de posicionarse como el patito feo y se arriesgó a vivir de modo diferente.



Los titulares de los diarios decían en aquel momento: 'La fea que eliminó a Globo por knock out', porque allá la competencia entre ambas cadenas televisivas es importante, como pasa en casi todos los países. No me condiciona la ideología evangélica para mi tarea. Antes de Zìpora, encarné a una prostituta con escenas jugadas en erotismo en otra ficción, sin bajada de línea ideológica.



¿Hace falta ser religiosa, tener fe para trabajar en las producciones bíblicas?



Mi familia es católica, fui bautizada, pero no soy una persona que vaya a la iglesia...no soy practicante. Creo en la empatía como motor para vincularme con los otros, en respetarlos e intentar ofrecer una sonrisa, aunque a veces sea tan difícil, la vida no es como en los cuentos. Tengo una cruz que perteneció a mi abuela paterna, mi papá me la dio cuando fui sola a vivir a Nueva York, siempre forma parte de mi equipaje, la agarro en momentos difíciles...tengo esa relación con lo divino, algo personal.



¿Mientras grababa la tira, sabía que también estaba participando de un filme?

De ningún modo. Como la novela resultó un tremendo suceso no sólo en Brasil, sino en toda América Latina, tuvieron entonces la tremenda idea de hacer la película, a partir de un gran trabajo de edición de las escenas de la tele y algunas más especiales para el filme, muchas de ellas protagonizadas por Guilherme (Moisés). Antes de la peli, vivía recibiendo pedidos de los televidentes quienes querían ver toda la historia continuada. El cine es un ritual: vestirte, salir de tu casa, quizás comer algo antes o después,todo hace al fenómeno.



¿Se puede caminar por una calle cualquiera en Brasil después de "Moisés y los diez Mandamientos"?

Vivimos en Río y decidimos quedarnos allí desde hace dos años, en San Pablo la popularidad impacta.



¿Le costó despedirse de Zípora?

Muchísimo, cómo lloré...hubo todo un tema en relación al personaje, no se decidían si ella continuaba junto al profeta hasta el final del envío, o si debía morir para que él se casara con otra, porque en la Biblia hay dos destinos sobre la historia de esta mujer. Mientras los productores iban y venían con la cuestión, yo pensaba: 'No me maten, quiero seguir'. Finalmente estuve bien presente: morí, pero Moisés se quedó solo durante nada más que un episodio, luego él partió con los ángeles.



¿Pensó en trabajar acá?

Sí, estoy enamorada de Argentina desde siempre, soy fanática de Mafalda. Como regalo por mi cumple de 15 años, elegí hacer un tour hasta aquí. Me interesa su cultura, son más politizados, me encanta esa idea que llevan a la práctica: el pueblo unido en la calle con banderas, luchando por sus derechos, como enseña el dibujo de Quino. Me interesa el 'timing', el ritmo sostenido de los argentinos, el arte está bien vivo, en todas partes escuchás hablar de creadores, acerca de obras de teatro.



Desde chica soy hiperactiva, tengo tanta energía... y este país ofrece varias opciones para emprender a toda hora.



En noviembre regresaré para empezar a filmar "El diablo blanco", ópera prima de terror dirigida por un actor, Ignacio Rogers. Consumo y admiro el cine argentino. La última peli que vi fue "El ciudadano ilustre", una historia extraordinaria, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, quien tiene la idea de llevar al teatro una versión de su filme "El hombre de al lado", transformándolo en "La mujer de al lado". Mi rol sería el de la psicópata protagonista y Guilherme (Winter) encarnaría al arquitecto, rol interpretado originalmente por Spregelburd.