"Get Out" se lleva las taquillas en cines de EEUU y Canadá

La cinta de suspenso "Get Out", en la que el comediante Jordan Peele se estrenó como director, captó el fin de semana los mayores ingresos de taquilla, 30,4 millones de dólares, en cines de Estados Unidos y Canadá, según proyecciones de los estudios difundidas el domingo.



El desempeño de esta nueva película de muy bajo presupuesto se debió a las críticas favorables y al entusiasmo que despertó entre el público para ir a verla.



"Get Out", producida por Blumhouse y distribuida por Universal Pictures, tuvo un costo de 4,5 millones de dólares.



Aunque había buenas expectativas en función de su presupuesto, muy pocos anticiparon que sería un gran estreno, en especial porque el papel principal corresponde al astro relativamente desconocido Daniel Kaluuya.



Parte del éxito se debió a las reseñas positivas. "Get Out" tiene calificación de 100% en el sitio web Rotten Tomatoes. Esa calificación es extremadamente rara para una cinta de suspenso.



"Get Out" desplazó a "The Lego Batman Movie" al segundo lugar. La cinta familiar de figuras animadas se llevó en este fin de semana 19 millones de dólares y acumula 133 millones en apenas tres semanas en cartelera.



"John Wick: Chapter Two" se situó en tercer lugar con una captación de 9 millones de dólares.



