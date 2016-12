George Michael preparaba un documental para el 2017

El día de Navidad de 2016 nos trajo una fatídica noticia: la muerte de la estrella del pop, George Michael. A causa de un ataque al corazón, el cantante que saltó a la fama por formar parte del grupo Wham! y hits tan exitosos como 'Wake Me Up Before You Go-Go' o 'Careless Whisper', fallecía en su hogar a los 53 años. Sin embargo, según se ha conocido a través de su página web oficial y sus redes sociales, llevaba varias semanas trabajando en un documental.

En el mes de noviembre, Michael compartía en Instagram una imagen donde hablaba acerca de esta película documental que lleva por título 'Freedom'. "George Michael está ocupado dando los toques finales a 'Freedom', su película documental especial. Ha descubierto algunos increíbles y nunca vistos materiales de archivo y está filmando más entrevistas para el proyecto con la intención de que la cinta salga en marzo de 2017. ¡Promete ser un auténtico regalo para los fans! Para coincidir con la emisión de la película, George y Sony Music han decidido mover la reedición del álbum 'Listen Without Prejudice' a la misma fecha".

Nile Rodgers, músico y productor musical, había estado trabajando en 'Freedom'. Así lo hizo saber el pasado 26 de diciembre a través de su cuenta oficial de Twitter, desde donde se sumó a las condolencias que llenaron las redes sociales después de la triste noticia.

"Estuve en su casa la mañana de nuestro último espectáculo de Chic, el 23 de diciembre en Londres. Estoy estupefacto. Mis más sentidas condolencias".

Una usuaria quiso saber si lo encontró enfermo el día en el que el músico estuvo en su casa, a lo que Rodgers contestó que "no lo vi, yo estuve trabajando con su equipo en un proyecto en su casa".

El estado del documental es un misterio

Estos no son los únicos datos que se han recopilado acerca del nuevo proyecto en el que se encontraba inmerso el cantante. El británico no iba a trabajar solo en este documental que esperaba narrar, sino que había reunido a grandes figuras de la música como Stevie Wonder, Elton John, Mark Ronson, Mary J. Blige, Tony Bennett o Liam Gallagher y otras celebridades como son James Corden, Ricky Gervais, Naomi Campbel, Christy Turlington y Cindy Crawford, entre otros. Hasta el momento no ha habido confirmación de en qué estado se encuentra la película y si finalmente verá la luz el próximo marzo, tal y como se había apuntado.

