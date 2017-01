George Clooney y una pregunta incómoda para Trump

Si una cosa ha quedado claro desde que George Clooney se convirtió en actor, es que es muy curioso.

El actor dejó al descubierto este comportamiento ayer, durante la recepción que giró en torno a The White Helmets, un documental de Netflix que retrata el problema de Siria, que se llevó a cabo en Londres. En la recepción, que fue organizada por la fundación The Clooney Foundation for Justice, el esposo de Amal le mandó esta pregunta.

"¿No se supone que deberías estar cuidando el país?"

Clooney dijo esto mientras platicaba con la revista People sobre el discurso de Meryl Streep en los Golden Globes.

El domingo, durante su discurso, la actriz mencionó cuando Trump se burló de un reportero con discapacidad. Mucha gente apoyó a Streep. Menos Trump.

En vez de hablar o comentar sobre temas que en realidad tienen peso, el presidente electo tuiteó que Streep "es una actriz sobrestimada".

Esto provocó que los fans de Streep corrieran a defenderla, aunque no tienen que hacerlo. La trayectoria de Streep es impresionante. De hecho, The Donald -como es también llamado- dijo hace unos años calificó a la actriz de "excelente".

Como le dijo Ben Affleck a Jimmy Kimmel: "Si buscas en la enciclopedia actriz, está la foto de Meryl Streep".

Clooney también bromeó sobre el asunto con People.

"Siempre he dicho que Meryl, tal vez es la actriz más sobrestimada de todos los tiempos. Ella y yo trabajamos muy bien juntos en Fantastic Mr. Fox como esposos, y te diré que está sobrevaluada".

