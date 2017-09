Gastón Soffritti anunció el miércoles su decisión de dejar el "Bailando" a través de Twitter.





El actor explicó los motivos de su decisión: "Fue una decisión que tomé hace un tiempo. Esto es netamente por un proyecto que voy a empezar ahora que se llama Simona, de Pol-Ka, que estará seguramente cuando termine Las Estrellas. Es un proyecto que viene hace dos años, tenía fecha de estreno para 2016, se atrasó un poco, y justo hubo luz verde para hacerlo ahora".





"Como es un papel súper importante para mí, es un protagónico, la verdad que no me podía perder esa oportunidad. Si bien la pasé bien en el Bailando y me divertí mucho y fue un trabajo para mí, yo me dedico a la actuación y no hay tantas oportunidades como estas".





"Hablé con la producción y les comenté que no iba a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, que lo mejor era que me bajara para poder dejarle el lugar a otro si ellos tenían pensado sumar a más gente. Si no era así, que mi decisión era bajarme en este momento, que era lo más conveniente porque sino iba a hacer las cosas mal dentro de la pista. Mi objetivo es dar siempre el cien por ciento y no iba a poder hacerlo", cerró Gastón.





Embed Gracias @cuervotinelli por entenderme! Fue muy lindo pasar por el bailando y compartir esta experiencia con mi novia! Abrazo Cuervo ❤️ https://t.co/155JlVhGbe — Gaston Soffritti (@gsoffritti) 27 de septiembre de 2017