Game of Thrones en un final de hielo y fuego

El séptimo y último episodio de la séptima temporada de la serie de fantasía épica Game of Thrones, que tendrá una duración inédita de casi 80 minutos, se emitirá esta noche a las 22 por la señal premium HBO (450 y 1040 en HD de Supercanal Digital), en simultáneo con Estados Unidos. Antes, a partir de las 15.30, el canal de cable ofrecerá todos los capítulos previos de este año. Y a la medianoche (0.25 ya de este lunes) se repetirá el capítulo final.



Con el título The Dragon and the Wolf, el capítulo marcará el fin de la penúltima entrega de la serie más vista (y pirateada) de la historia, que ingresará en un hiato hasta que en 2018 se emita la octava temporada, compuesta de apenas seis episodios.



Con 79 minutos y 43 segundos de extensión, que compensa en parte la decisión de los creadores D.B. Weiss y David Benioff de recortar este año las características temporadas de 10 episodios, el capítulo promete batir récords de audiencia.



Cada final de temporada de Game of Thrones suele contener escenas épicas, momentos shockeantes y hasta la muerte de protagonistas principales de la historia (aunque nada prohíbe que luego revivan en la siguiente temporada, como lo hizo Jon Snow en el comienzo de la sexta).



El trailer de menos de un minuto liberado por HBO parece anunciar que este capítulo no será la excepción, ya que puede verse a los ejércitos de Daenerys "Madre de Dragones" Targaryen (Emilia Clarke) y la reina Cersei Lannister (Lena Headey) alineándose en el campo de batalla, listos para enfrentarse.



También será el momento en el que Cersei se vea cara a cara con Jon Snow (Kit Harington) y con su odiado hermano Tyrion Lannister (el genial Peter Dinklage), quienes tratarán de convencerla de que la guerra por el Trono de Hierro del continente de Poniente debe ser puesta en pausa y todos deben aliarse para luchar contra un peligro mayor: el ejército de zombies que avanza desde el norte y amenaza con destruir el mundo de los vivos.



Cientos de foros, redes sociales y canales de Youtube especulan semana a semana y tejen diversas teorías acerca del significado de cada escena, de cada gesto del tráiler e incluso, como en este caso, del mismo título del episodio.



Es que pese a la traducción obvia de "El dragón y el lobo", que apuntaría a la posible y ya sugerida varias veces relación amorosa entre Daenerys y Snow, no faltan quienes aventuran que en realidad se trata del secreto que el público conoce desde la temporada pasada y que por fin podría llegar a saber Jon: su doble linaje noble que lo constituye en legítimo heredero al trono Targaryen.



Esta temporada estuvo en boca de todos no sólo por su trama, sino también por el ciberataque sufrido por HBO a manos de hackers que ingresaron a la base de datos de la empresa y robaron datos relacionados con los guiones y capítulos de la serie, además de otras ficciones.



Luego del ataque informático, los hackers filtraron uno de los episodios antes de su emisión y extorsionaron a HBO en demanda de un pago multimillonario como rescate de la información robada.

A ese escándalo se le sumó el ocurrido hace dos semanas, cuando HBO España y HBO Nordic emitieron por error el sexto episodio de la temporada una semana antes de su estreno mundial, de forma que estuvo disponible un breve período de tiempo pero suficiente para que fuera captado y redistribuido por las redes.