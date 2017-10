"Fui a un casting, creí que era para La Campagnola y era para Campanella"

Carla Quevedo es una de las jóvenes actrices más prometedoras del espectáculo argentino. Tras haber formado parte del exitoso elenco de El secreto de sus ojos, viajó a New York para perfeccionarse, pero terminó por quedarse viviendo allí. Durante tres años, trabajó como mesera. Ahora, se luce como "la alumna" de Julio Chavez en El Maestro.





Invitada a El diario de Mariana, la actriz contó una anécdota disparatada acerca de cómo llegó al casting de El secreto de sus ojos, la película que la consagraría como una de las grandes promesas de la actuación.





Divertida, Carla reveló: "El secreto de sus ojos fue mi primera experiencia profesional; venía haciendo cortos y ese tipo de cosas; fue el segundo casting al que fui, pero fui como equivocada, porque pensé que era un casting de La Campagnola".





Luego agregó más detalles: "Y ese mismo día, caí en que era un casting para Juan José Campanella . Volví a leer el e-mail, y veo que hay un archivo adjunto; abro el adjunto y leo: escena de violación, escena de desayuno con Pablo Rago...".





Lejos de acobardarse por la confusión, Carla decidió ir al casting de todas maneras: "Fui igual porque no tenía nada que perder, porque no estaba preparada y creo que la no preparación ayudó", concluyó.