Francis Ford Coppola desarrollará un videojuego basado en "Apocalypse Now"

El cineasta estadounidense Francis Ford Coppola, a través de su productora American Zoetrope, desarrollará un videojuego basado en su clásico bélico "Apocalypse Now", anunció hoy la compañía en un comunicado.



El proyecto será financiado en parte a través de una campaña de Kickstarter, una plataforma de financiación colectiva.



"Hace 40 años, decidí hacer una película artística muy personal que pudiera influir a generaciones de espectadores durante muchos años", sostuvo el realizador.



"Hoy me uno a jóvenes atrevidos, un equipo que quiere hacer una versión interactiva de 'Apocalypse Now', en la que puedes ser el capitán Benjamin Willard (Martin Sheen en el filme) en medio del duro escenario de la guerra de Vietnam", agregó.



Coppola indicó que ha visto evolucionar los videojuegos hasta convertirse en una vía "con significado para contar historias" y, por tanto, afirma estar "entusiasmado" por la posibilidad de explorar ese mundo "en una nueva plataforma y para una nueva generación".



El videojuego, tal y como ha sido descrito por American Zoetrope, promete abrazar el "terror psicológico" y será fiel al tono, los temas y los personajes de la cinta de Coppola.



El formato, que pretende acercarse al espíritu de un juego de rol, se espera que esté disponible a partir de 2020.



American Zoetrope está desarrollando el videojuego junto a Rob Auten, principal escritor de franquicias de esa industria como "Gears of War", "Battlefield" y "Far Cry", entre otros.



En el proyecto también están involucrados Lawrence Liberty, productor y director de "Fallout: New Vegas" y "The Witcher, así como Montgomery Markland, productor de "Wasteland 2" y "Torment: Tides of Numenera".



"Crearemos un juego que busque los límites de una experiencia interactiva, al igual que la cinta original desafió el concepto del cine", apuntó Markland.



La campaña de Kickstarter incluirá entre los obsequios para los contribuyentes artículos de la película como la mítica tabla de surf del coronel Kilgore (Robert Duvall) y sus "cartas de la muerte".