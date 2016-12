"FOX1" presenta el primer episodio de la nueva serie "Star"

El domingo 18 de diciembre a las 21.30 FOX1 sube el volumen y ofrece una avant premiere de "Star" la nueva serie del creador de la multi-premiada "Empire" Lee Daniels y Tom Donaghy. Un nuevo drama musical que sigue a tres talentosas cantantes en su camino a la fama para cambiar sus vidas.





Protagonizada por la talentosa Queen Latifah ("Bessi", "Bringing Down The House") – nominada al premio de la Academia y ganadora de los premios Emmy®, Grammy® y Golden Globe® - por el nominado a los premios Emmy Benjamin Bratt ("24: Live Another Day", "Law & Order") y la participación como estrellas invitadas de Lenny Kravitz, Naomi Campbell y Tyrese Gibson, la serie hace foco en la historia de Star (Jude Demorest) – de quien la serie toma su nombre – y destapa la cruda realidad de la industria de la música.





Con un pasado que la halló en el sistema de adopción, Star, ansía tener la chance de un nuevo comienzo y para alcanzarlo, decide tomar el control de su destino. Es así que junto a su hermana Simone (Brittany O'Grady) y su mejor amiga Alexandra (Ryan Destiny) viajarán a Atlanta donde, bajo el ala de Carlotta (Latifah) y con la ayuda del manager en bancarrota Jahil (Bratt), se sumergirán en el negocio de la música en busca del éxito.





El trío pronto aprenderá que las ambiciones vienen a menudo con precio.





Con banda sonora original y sorprendentes performances musicales, "Lee Daniels' Star" cuenta con doce episodios de una hora de duración.





El domingo 18 de diciembre a las 21.30 hs, FOX1 (señal parte de la experiencia FOX Premim) presenta como adelanto exclusivo el primer episodio de "Lee Daniels' Star" (la serie se emitirá desde el 8 de enero de 2017).





