FOX Life revive este domingo "This is us"

Ganadora de dos Premios Emmy 2017 a "Mejor Actor de Serie Dramática" para Sterling K. Brown y a"Mejor Actor Invitado de Serie Dramática" para Gerald Mcraney, el domingo 24 de septiembre, FOX Life revive los primeros 8 episodios del drama escrito y producido por Dan Fogelman ("Crazy, Stupid, Love") que explora la complejidad de las relaciones humanas a través de la mirada de personajes entrañables y reales.





emmy-25.jpg Sterling K Brown repartió palos tras ganar. Foto: AP.



Protagonizada por Mandy Moore ("A Walk to Remember"), Milo Ventimiglia ("Heroes"), Sterling K. Brown ("Todos vs. OJ Simpson: American Crime Story"), Chrissy Metz ("American Horror Story: Freak Show"), Justin Hartley ("Smallville"), Chris Sullivan ("Guardianes de la galaxia Vol. 2"), Susan Kelechi Watson ("Blackout") y Ron Cephas Jones ("Half Nelson"), "This Is Us" presenta una narrativa innovadora y profunda que desafía las presunciones cotidianas acerca de las personas que uno cree conocer y muestra las ingeniosas formas que la vida tiene de sorprendernos.





Compuesta por 18 episodios de una hora, "This Is Us" sigue a un grupo de personas cuyos caminos e historias de vida se entrelazan de maneras curiosas. A partir de su cumpleaños número 36, vemos que varios de ellos comparten el mismo día de nacimiento y mucho más de lo que nadie esperaría. Las crisis de la edad, los problemas de autoestima de una mujer con sobrepeso, el agobio de la fama y la búsqueda de los padres biológicos, son algunas de las realidades a las que se enfrentan sus protagonistas en un momento crucial de sus vidas.





Con su narración auténtica y emotiva, "This Is Us" ha trascendido el drama de la televisión moderna, y tras romper récords de audiencia, ya cuenta con una segunda y una tercera temporada confirmada.





Todos los martes, FOX Life presenta un episodio estreno de "This Is Us" a las 10.00 PM. El domingo 24 de septiembre, revive los primeros 8 episodios desde las 12.00 PM.





Fuente: Prensa FOX Life.