FOX convoca a guionistas y productores

FOX Producciones Originales, la unidad de desarrollo y producción de contenidos de FOX Networks Group (FNG) Latin America anunció en el marco de NATPE en Miami el lanzamiento de la segunda convocatoria creativa del Grupo, que este año se llevará a cabo en simultáneo en América Latina y Brasil.





El antecedente de una exitosa primera edición que superó todas las expectativas, con una contundente respuesta de la industria que se tradujo en más de 1900 ideas recibidas en sólo 14 semanas, es más que promisorio. La selección final incluyó la ficción "Medios Zombies" presentada por el argentino Nicolás Chiesa, "Isla Negra" por los chilenos Mateo Iribarre y Carolina Correa, "O Santo" y "Delivery" de las productoras brasileñas Pink Flamingo y TVa2 respectivamente.





En esta nueva edición, los guionistas, productores independientes y compañías de producción tienen una nueva oportunidad para acercar sus ideas y proyectos de distintos géneros que en América Latina comprenden entretenimiento guionado y no guionado, factual y entretenimiento deportivo y en Brasil, entretenimiento guionado y no guionado y factual.





De esta manera, FNG Latin America continúa promoviendo el desarrollo de contenidos locales de alta calidad con una nueva edición para encontrar, identificar e impulsar las historias más innovadoras y originales que conquisten a la audiencia internacional.





La dinámica, géneros y temáticas

Participar es sencillo y la convocatoria tendrá como núcleo el sitio www.foxproduccionesoriginales.com en América Latina y en Brasil www.foxproducoesoriginais.com.br, donde quienes cumplan los requisitos podrán ingresar a partir del martes 17 de enero sus proyectos -hasta un máximo de tres por autor, compañía productora o equipo autoral para todas las categorías y que no hayan sido previamente presentados a FOX- hasta el miércoles 31 de mayo de 2017, los cuales serán evaluados por el equipo de Producciones Originales de FNG Latin America.





Entretenimiento guionado y no guionado, factual y entretenimiento deportivo (este último no aplica a Brasil) son esencialmente los géneros comprendidos por la iniciativa. Dentro de los proyectos guionados el espectro de búsqueda abarca desde comedias, dramas, acción, aventura, sci-fi, suspenso hasta thriller y misterio, mientras que en entretenimiento no guionado tendrán lugar docu-soaps, game shows, competencias, realities. Factual hará foco en docu-dramas, documentales de temas de actualidad, investigación, ciencia y tecnología de punta, en tanto para deportes serán bienvenidos desde ciencia aplicada al deporte, magazine de entretenimiento deportivo hasta game shows, inside shows y humor deportivo.





La pre-selección de los primeros proyectos está prevista para fines del mes de agosto. Al igual que en la edición anterior, estas ideas serán parte de la etapa de "pitch" en el mes de octubre, donde sus creadores tendrán la oportunidad de presentarlas en detalle y personalmente en reuniones en las ciudades de Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, México DF, Sao Paulo y Rio de Janeiro. La elección final será dada a conocer en el último trimestre del año con el objetivo de desarrollar las historias seleccionadas a partir de 2018.





Nuevas producciones originales

Entre las novedades que FOX Producciones Originales tendrá durante este año, se cuentan entre los contenidos no guionados el estreno de la nueva producción original "Escuela para Suegras" con la conducción del argentino Santiago Del Moro, la sexóloga portorriqueña Alessandra Rampolla y el comediante y actor argentino Jey Mammon, orientada a hombres y mujeres, hará foco a través de trece episodios en una figura emblemática de la vida de la mayoría de las parejas: la suegra. Asimismo, la nueva temporada de "Escuela para Maridos" con Alejandro Fantino y Alessandra Rampolla ya se rueda en Colombia.





En materia de ficción, ya se filma una segunda temporada de la serie dramática "1 Contra Todos" en Brasil y en pocas semanas más dará inicio a la filmación de la nueva temporada de la exitosa serie Premium "Sitiados". Estos contenidos se suman al desarrollo recientemente anunciado de "Santa Evita" la primera serie basada en el célebre best-seller internacional del argentino Tomás Eloy Martínez y la próxima producción de "Aquí en la Tierra", basada en una idea original de Gael García Bernal y Kyzza Terrazas, y que gira en torno a los crímenes y secretos de una de las familias más influyentes de México.





Fuente: Prensa Fox.